Más de mil muertos y al menos 100 rehenes israelíes en Gaza en el segundo día de guerra

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Al menos 600 personas murieron y más de 2.200 quedaron heridas en Israel por los ataques de la organización islamista palestina Hamas, informaron ayer fuentes oficiales. En tanto, desde la Franja de Gaza sumaban al menos 400 muertos tras bombardeos de Israel.

Ayer la cantidad de fallecidos fue reportada por el Servicio de Identificación de Victimas de Desastres (Zaka), una organización de voluntarios reconocida por el gobierno israelí que está encargada de la retirada de cuerpos de los fallecidos.

Entre las víctimas fatales figuran 57 militares, 34 policías y cinco agentes del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior, informó el Ejército, según la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que los heridos eran 2.243, de los cuales 22 estaban en estado crítico y 343, graves.

Por otra parte, voluntarios del Zaka recuperaron más de 260 cadáveres en el lugar donde se celebraba un festival de música y fue bombardeado por Hamas, cerca de la Franja de Gaza, informó un vocero del grupo.

En Gaza un policía se apresura a entrar a un hospital con una niña inconsciente víctima de un bombardeo. Fotos: ap

El festival se celebraba cerca del kibutz Re’’im y, al margen de lo reportado por Zaka, muchos familiares de jóvenes que asistieron a esa celebración seguían buscando esta noche noticias sobre ellos, según la agencia Sputnik.

Tropas israelíes luchaban ayer en las calles del sur de Israel con milicianos de Hamas y lanzaron ataques de represalia que destruyeron edificios en Gaza. En el norte de Israel, un breve intercambio de fuego con el grupo armado libanés Hezbollah planteó el temor a un conflicto más amplio.

Los combates seguían en marcha más de 24 horas después de que combatientes de Hamas respaldados por un aluvión de miles de cohetes se abrieran paso por las barricadas israelíes el sábado por la mañana para asaltar poblaciones israelíes cercanas.

Se llevaron rehenes de vuelta al enclave costero entre los que había mujeres, niños y ancianos, que probablemente intentarán canjear por miles de prisioneros palestinos en Israel. Se ha reportado que por lo menos 600 personas han muerto en Israel —una asombrosa cantidad de víctimas para un país que no ha visto este nivel de violencia en décadas— y más de 400 han muerto en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken declaró en el programa televisivo “State of the Union” que Washington está tratando de verificar reportes de que varios estadounidenses murieron o están desaparecidos.

La alta cifra de muertos, los múltiples rehenes y la lenta respuesta al ataque apuntaban a un gran fallo de inteligencia y socavaban la vieja impresión de que Israel tiene ojos y oídos en todas partes en el pequeño y populoso territorio que controla desde hace décadas.

Una familia de palestinos falleció tras un bombardeo y fue velada ayer. Foto: ap

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró al país en guerra y prometió que Hamas pagará “un precio sin precedentes”. Su gabinete de seguridad declaró oficialmente que el país está en guerra el domingo, diciendo que ello autoriza “la toma de medidas militares importantes”.

Las implicaciones de tal declaración no estaban claras. Israel ha emprendido importantes campañas militares en las últimas cuatro décadas en Líbano y Gaza que ha calificado de guerras, pero sin una declaración formal.

Yohanan Plesner, director del Instituto de Israel para la Democracia, un organismo de investigación israelí, dijo que la decisión es en gran parte simbólica pero “demuestra que el gobierno cree que estamos entrando a una fase de guerra más larga, intensa y significativa”.

Una cuestión importante era si Israel emprendería un ataque por tierra sobre Gaza, algo que en el pasado ha incrementado las bajas. Netanyahu prometió que Hamas pagaría “un precio sin precedentes”, aunque admitió que “esta guerra tomará tiempo. Será difícil”.

Los civiles pagaron un enorme coste por la violencia en ambos bandos. Medios israelíes que citaron a servicios de rescate informaron de al menos 600 muertos, incluidos 44 soldados, mientas que en Gaza las autoridades dijeron que 313 personas habían muerto. Unas 2.000 personas han sido heridas en ambos bandos. Un funcionario del ejército israelí dijo que había 400 milicianos muertos y docenas capturados.

Los noticieros israelíes emitían testimonios de familiares de israelíes capturados o desaparecidos, que lloraban y suplicaban ayuda en medio de la incertidumbre sobre la situación de sus seres queridos. En Gaza, la gente huyó de sus hogares para buscar cobijo de los ataques israelíes y abandonó la zona de la frontera tras advertencias del ejército israelí.

En la vecina Egipto, un policía mató a tiros a dos turistas israelíes y un egipcio en un lugar turístico en Alejandría, según el Ministerio del Interior. Egipto llegó a la paz con Israel hace décadas, pero el sentimiento antiisraelí es alto en el país, especialmente durante los brotes de violencia. La violencia en la frontera norte israelí amenazaba con incluir en la batalla a Hezbollah, un feroz enemigo de Israel respaldado por Irán y que se cree tiene decenas de miles de cohetes a su disposición.



En cifras

260

Cadáveres de israelíes fueron recuperados ayer en la zona donde se realizaba un festival de música. El evento fue invadido por terroristas de Hamas.



Son cuatro los argentinos muertos

Al menos dos argentinos estaban desaparecidos hasta ayer luego de la salvaje operación terrorista de Hamas contra Israel. Se trata de Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, de quienes no hay información desde ayer cuando inició el ataque en el Kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza.

Más allá de la situación de Iair y Eitan Horn, hasta el momento son cuatro los argentinos que murieron por el ataque terrorista. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Silvia Mirensky, de 80 años, que vivía en la granja colectiva Ein Hashloshá, a 17 kilómetros de Gaza. Además, anoche al cierre de esta edición se confirmó la muerte de Renit Rudman.





