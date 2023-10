El intendente de Los Helechos repudió a los yiperos que destruyeron caminos del municipio

domingo 08 de octubre de 2023 | 21:24hs.

Las intensas precipitaciones de los últimos días afectaron sensiblemente los caminos terrados de la zona Centro. A pesar de ello, un grupo de yiperos realizaron ayer una trilla sin autorización en la localidad de Los Helechos, lo que fue generó el repudio del intendente Pedro Gómez.

Asimismo, colonos de la zona difundieron imágenes del estado de los caminos luego del paso de decenas de jeeps 4x4.

En tal sentido, Gómez aseguró que no autorizó ningún evento como el realizado ya que existe una ordenanza que prohíbe el tránsito de vehículos de dichas características en días de lluvia.

Comentó que enterado de la situación dio aviso a la comisaría local y tendieron un operativo, pero los yiperos desviaron los controles.

Asimismo, el intendente señaló la intención de accionar legalmente para evitar nuevos incidentes.

“Ayer por la mañana anduvieron por la zona de la Sección Primera de Los Helechos. Me contacté con el presidente del grupo 4x4 y le dije que no pueden hacer lo que hicieron, porque hay una ordenanza que prohíbe ese tipo de actividades los días de lluvia. Su respuesta fue que cambiaron el trayecto; pero no es cambiar, no pueden transitar por ningún sector porque después es muy costoso arreglar los caminos que destruyen”, remarcó Gómez.

“Estaban tomados”

El alcalde lamentó que “afectaron un sector importante de la red de caminos y los vecinos me comentaron que los yiperos estaban tomados y eran muy agresivos”.

“En ningún momento autoricé. Es muy triste y te genera impotencia lo que hicieron. Por eso estamos viendo la parte legal para ver si podemos accionar para controlar y evitar otra situación como esta, que es lamentable”, agregó el jefe comunal.

Por otra parte, según testimonios de vecinos, entre los yiperos se encontraba un ex policía obereño, quien incluso habría amenazado a una mujer que grabó el paso de los jeeps.

“Venimos sufriendo esto desde hace mucho tiempo, hacemos la denuncia y nadie da artículo. Un día de lluvia como hoy salen a destrozar los caminos y no podemos salir con nuestros autos. Pero no sólo eso, ya que andan tomando bebidas alcohólicas”, comentó una vecina de Sección Primera.

En tanto, mencionó que “un grupo de colonos salieron a reclamar y los yiperos quisieron agredirlos. El más pesado es un policía retirado de Oberá. Que hagan su actividad en un lugar adecuado, no en la calle. Estamos muy indignados porque nos perjudican mucho”.