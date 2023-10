Investigan elevada cantidad de CUD emitidos en Eldorado

sábado 07 de octubre de 2023 | 4:00hs.

A raíz de un pedido de Apadel (Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de Eldorado) respecto de la imposibilidad que sufren algunas personas con discapacidad para poder viajar gratuitamente en el transporte urbano, el Concejo Deliberante solicitará informes respecto de la emisión de los certificados de discapacidad.



Durante una reunión entre Apadel, la empresa de colectivos Etce y autoridades del Concejo, los empresarios del trasporte presentaron un importante número de tickets utilizados por personas con CUD emitidos por el municipio que llamó la atención de la Asociación de padres quienes solicitaron informes.



Según Etce en septiembre de 2023 se habían emitido algo más de 42.000 tickets para discapacitados, mientras que el total de personas con CUD en la provincia asciende a 22.000.



Pedido

Apadel presentó una nota al Concejo Deliberante de dicha ciudad solicitando que se contemple la posibilidad de que las personas que posean certificados de discapacidad y no tengan domicilio en Eldorado, puedan viajar gratuitamente en el sistema de transporte urbano de la ciudad, tal como lo establece la La Ley Nº 22.431 y su decreto reglamentario, con la sola presentación del CUD (Certificado Único de Discapacidad).



El problema se planteó porque la empresa de transporte urbano Etce implementó una medida que obliga a los habitantes de Eldorado que sufren alguna discapacidad a tramitar una tarjeta electrónica emitida por la empresa para poder usufructuar el beneficio.



Por ello, quienes ocasionalmente vienen a la ciudad, sobre todo para recibir alguna atención médica, no pueden viajar gratis en los colectivos locales.



A raíz del pedido de Apadel se realizó una reunión el martes 3 de octubre en el Concejo Deliberante entre representantes de Apadel, de la empresa Etce y concejales para ver de qué manera se puede instrumentar el pedido realizado por Apadel.



Los representantes de Etce explicaron que la medida de solicitar la tarjeta digital obedece a dos motivos. El primero de ellos es que la ley nacional, a la cual se adhiere la provincia de Misiones, y a su vez se adhirió el municipio de Eldorado, establece la gratuidad del servicio, y que para poder tener algún modo de compensación deben indefectiblemente tener un control sobre la cantidad de pasajes emitidos. Y la segunda es que para que un pasajero de colectivo tenga alguna cobertura en caso de accidente o siniestro debe existir también un control efectivo sobre quienes acceden al colectivo para lo que es imprescindible la emisión de un ticket del pasaje, y que el sistema no les permite emitir un ticket sin una compensación monetaria hacia la empresa, ya sea un ticket por pago con efectivo o con alguna tarjeta magnética.



Hasta ese momento, la conversación transcurría por carriles normales hasta que se comenzó a hablar sobre la cantidad de gente que utilizaba el pasaje gratuito en condiciones de discapacidad.



Allí la empresa dio un número preciso de que en septiembre de 2023 se habían emitido algo más de 42.000 tickets para discapacitados.



Más de lo esperado

Al respecto, Claudio Caminitti, presidente de Apadel, se sorprendió por el número ya que de acuerdo a los datos oficiales de la provincia existen 22.000 CUD activos en Misiones, y guardando la proporción entendía que de ninguna manera quienes poseen CUD podrían llegar a realizar esa cantidad de viajes mensuales.



Ante este planteo los representantes de Etce manifestaron que ellos le dan la tarjeta magnética a todo aquel que presente un certificado de discapacidad ya que no están en condiciones de juzgar si una persona es discapacitada o no, reconociendo que hay certificados que son presentados que no provienen de la Agencia Nacional de Discapacidad -entidad que emite los CUD- siendo algunos emitidos por el municipio.



Se insinuó de esta manera que en Eldorado la cantidad de usuarios que utilizan el boleto gratuito por discapacidad es sustancialmente más alto, proporcionalmente, al de otras localidades donde la empresa presta servicios. Agregando que ellos no tendrían problema en que se modifique la ordenanza municipal y se establezca que el único CUD válido sea el emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero al mismo tiempo la empresa no pudo precisar cuántas tarjetas electrónicas para discapacitados emitió. “Nosotros pedimos la reunión por un problema puntual, y ahora nos vamos de la reunión con la sensación de que el problema es mucho más grave”, indicó Camitti.



Ante las dudas planteadas en la reunión, el Concejo Deliberante analiza solicitar informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre si algún área del municipio extendió o extiende certificados de discapacidad, y en caso de así hacerlo cual es procedimiento o normativa que utiliza el municipio.