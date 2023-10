Si lo crees lo creas

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Señor Director:



Hace poco escuche una charla en Tik Tok, estas que te enseñan a ser una persona exitosa, la expositora decía que hay que reprogramar la mente, decía que entras al banco y ahí tenes 5 mil pesos, entonces usted sube esa imagen, y se dice siempre estoy quebrado, yo nunca puedo, entonces uno termina reafirmando la idea que uno es un quebrado, que la riqueza no es para usted, la mente consciente le dice al inconsciente: oiga que dice que estamos quebrados, entonces el subconsciente creativo obedece y sigue reproduciendo lo mismo en la vida, se vuelve un círculo. Es de arriba a abajo la reprogramación, de adentro hacia afuera, es una L, no importa que en la cuenta haya 5 mil pesos, en mi mente hay 5 o 10 millones, cada uno tendrá su mente, y aunque uno vea 5 mil pesos, uno dice no no no, en mi cuenta hay 50 millones, y usted se aferra a esa imágen de éxito con dientes y con garras, tu mente consciente le empieza a bajar subconsciente esa imágen y de repente te empiezan a salir oportunidades, cerrar más ventas, tienen más motivación, no hay incoherencia entre los 5 mil pesos y los 50 millones, empiezas a sentirte más motivado y lo logras. Primero hay que visualizarlo, creerlo, afirmarlo, seguir trabajando pero si no lo crees tu mente te va a sabotear, te va a poner puntos ciegos, el nuevo mapa mental es de arriba abajo y de adentro a afuera, no de afuera para adentro, pobreza, pobreza… en mi mente yo ya lo logre, y cuando visualicen pongale emocion, la emocion es el pegamento. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, soy una persona completa y capaz, todos los días hay que repetirlo con emoción. Porque estás reprogramando la mente. No es el mundo exterior, es el mundo interior el que tiene que cambiar. Pero no quiero tomar esta charla para resaltar el valor del dinero, sino el valor de ser argentino, porque una visión errada de lo que somos puede programar mal nuestra mente, muchas veces veo chistes sobre nosotros mismos, o la famosa grieta que hace que unos se crean superiores a los otros, así volvemos a repetir los mismos errores reafirmando una idea negativa que podamos proyectar de nosotros, tanto la inflación, como la devaluación, como creer en otra moneda o ahorrar en bancos del exterior tienen un trasfondo psicológico en nuestro ánimo en nuestro autoestima y ser patriótico. Por eso el día que entendamos que tenemos que programar la mente para generar una imagen de éxito y repetir una y otra vez lo lograré, somos capaces, podemos hacer que funcione, podemos vivir en un país con tierra techo y trabajo y alegría.



Pablo Gallero

Puerto Rico