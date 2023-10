Misiones registró 285 casos de dengue y 402 de chikungunya

miércoles 04 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación desde la primera semana del año hasta la número 38 se registraron en Argentina 131.198 casos de dengue, de los cuales 122.607 fueron autóctonos, 1.522 importados y 7.069 están en investigación.

En el caso de Misiones, se registraron 285 casos totales en lo que va del año, de los cuales se desagrega 208 autóctonos, 24 importados y 53 están en investigación para determinar su proveniencia.

A su vez, en cuanto a la distribución espacial, en las últimas 4 semanas 10 departamentos registraron casos confirmados autóctonos que se encuentran distribuidos en las provincias de Chaco, Santa Fe y Salta. Así mismo, otros tres departamentos registran casos confirmados en Investigación en Misiones, departamentos Capital y San Ignacio. Los otros 173 departamentos que registraron casos autóctonos durante este año han pasado 28 días o más sin registrar nuevos casos.

Hasta el momento se registró en el país circulación predominante de DEN-2 identificándose en el 79,50% de los casos subtipificados; seguido de DEN-1, en el 20,46%; y DEN-3 en muy baja circulación, con el 0,05%. En Misiones, la mayor circulación corresponde al subtipo DEN-1.

Los signos y síntomas más frecuentes entre los casos notificados fueron fiebre, cefalea, mialgias, artralgias y dolor retroocular, seguidos de náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea.

No se notifican nuevos casos de fallecidos desde la semana 25. Con 65 casos fallecidos notificados hasta la semana 38/2023, la letalidad de la enfermedad se ubica en el 0,05%. El 57% de los casos fallecidos correspondieron a personas de sexo legal femenino y el 43% masculino. En 36 casos fallecidos se registraron una o más comorbilidades siendo las más frecuentes obesidad, diabetes y enfermedad neurológica crónica, mientras que 18 casos no poseían comorbilidades y en once no se registraron datos.

Chikungunya

Hasta la semana 38 se registraron en Argentina 2.306 casos de fiebre chikungunya, de los cuales: 1.700 fueron autóctonos, 336 importados y 270 en investigación.

Por su parte, Misiones reportó 402 casos de fiebre chikungunya este año, de los cuales: 351 autóctonos, 39 importados y 12 en investigación.

Además, nueve jurisdicciones han informado la circulación viral autóctona de fiebre Chikungunya en su territorio durante esta temporada: Buenos Aires, Caba, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Santa Fe.



