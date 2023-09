Irigoyense recorre el mundo concientizando sobre diabetes

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Javier Cordeiro es oriundo de Bernardo de Irigoyen, empresario, psicólogo y médico especialista en diabetes; además es estudiante de posgrado en Endocrinología y Nutrición y estudiante de maestría en Diabetes. Lleva 20 años viviendo con Diabetes DM1 y eso fue el principal motivo por el que decidió estudiar medicina y la especialidad. Actualmente trabaja en varios hospitales de los estados brasileños de Santa Catarina y Paraná, en la lucha contra la diabetes. A su vez, como médico viajero, ya recorrió cinco estados de Brasil atendiendo pacientes y concientizando sobre la enfermedad.



Dicho recorrido forma parte del “Proyecto Colmena”, que el médico -junto a su motor home- inició a principio de este año y con el cual pretende dar la vuelta al mundo concientizando sobre diabetes. Serán cinco continentes, alrededor de 80 países, 4 o 5 cruces oceánicos, todo esto en alrededor de 2 años y medio a 3 años.



En una extensa y amena charla con El Territorio, el profesional comentó que “en los próximos días daré continuidad a mi viaje, la vuelta al mundo, faltan algunos detalles de equipamientos de la Colmena que, al igual que el proyecto, es el nombre cariñoso que le puse a mi motorhome para llamar la atención. Si tenemos que definir a la diabetes en una palabra, la podemos definir como hiperglucemia que es el aumento del azúcar en la sangre, entonces de ahí el nombre que hace referencia a la miel que es azucarada”.



El objetivo del proyecto justamente es salir del extremo más oriental de Argentina y “dar la vuelta al mundo buscando y conectando más panales, mas diabéticos alrededor del mundo y poder estar compartiendo historias, experiencias y todo este conocimiento adquirido, la experiencia propia de más de 20 años, como así también mis dos formaciones como psicólogo y médico especialista en diabetes”.



En esta búsqueda de conectar con personas, Javier planea poder llevar un mensaje de prevención y toma de conciencia porque “estamos yendo por un camino donde hay mucho sufrimiento, mucho padecer, hay estadísticas que indican un aumento considerable de diabéticos, entonces de alguna manera esto es aportar un granito de arena, más allá de que no voy a cambiar o resolver esta situación, pero por lo menos estamos haciendo nuestra parte como ser humano y brindando nuestro aporte para que este mundo sea un poquito mejor”.



Asimismo el profesional destacó que muchas personas no cuentan con las medicaciones o la información nutricional adecuada para controlar la enfermedad por falta de recursos y este es otro de sus propósitos con el viaje.



“Es un proyecto muy ambicioso que va durar aproximadamente tres años, recorriendo más de 80 países, incluyendo unas cinco embarcaciones marítimas en donde estaremos dando vuelta alrededor del globo terráqueo. Levantando y llevando esta bandera de prevención y cuidado, para mostrar que es posible controlar a la diabetes que, así como yo pude otra persona también puede hacerlo”, dijo.



Tecnología

“En la actualidad contamos con mucha tecnología, yo formo parte de un sistema en el que soy tester a nivel mundial sobre la bomba de insulina o también llamado páncreas artificial, un sistema de inteligencia artificial que a los diabéticos tipo 1, que son insulinodependientes, les facilita más la vida”, añadió.



El profesional expresó que “hay estudios que demuestran que una persona que tiene que aplicarse insulina de forma manual -lo que hoy este nuevo sistema realiza de manera automática- se cree que tiene que tomar 240 decisiones más que una persona que no tiene diabetes. Porque el paciente que tiene diabetes tipo 1 está todo el tiempo pensando en su azúcar en sangre, ese tipo es muy volátil, puede bajar o subir rápidamente”.



Para cerrar, Cordeiro contó que su próximo recorrido a iniciarse en breve, partirá desde el punto más oriental de la Argentina hacia el sur del país. Entre medio busca recorrer Uruguay y Chile, siguiendo hacia el norte argentino y demás países de Latinoamérica, hasta Estados Unidos, “en este viaje vamos a llevar las bandera de Argentina y de Misiones y eso va quedar en la historia, porque no hay precedente que un profesional médico haya hecho una vuelta al mundo llevando”.

En cifras

80 Serán 5 continentes, alrededor de 80 países, 4 o 5 cruces oceánicos, todo esto en alrededor de 2 años y medio a 3 años.