En Anses Posadas 378 trabajadores validaron pedido de crédito

domingo 24 de septiembre de 2023 | 8:00hs.

En total, 378 trabajadores en relación de dependencia concurrieron a la dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Posadas, a fin de validar el acceso a créditos a ser otorgado por el gobierno nacional.

Del mismo modo, a nivel nacional, más de 200 oficinas de la Anses atendieron ayer exclusivamente para validar los trámites de solicitud de la nueva línea de créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia, y cuyos sueldos no superen los $700.875 brutos mensuales.

En la oficina de Anses, emplazada en 3 de Febrero 1940 de Posadas, la mayor concurrencia se produjo entre media mañana y pasado el mediodía. Es lo que consignó el titular de la dependencia local, Mario “Pichi” Esper Perié.

Recordó que se atendió de manera excepcional este sábado para agilizar los trámites para aquellos interesados en el nuevo crédito para trabajadores en relación de dependencia.

La convocatoria estaba destinada para quienes ya tenían su correspondiente código y necesitaban convalidarlo. “El trámite se hizo muy rápido”, resumió Perié.

En cuanto al citado crédito, está pensado para trabajadores en relación de dependencia que sean aportantes a la Anses del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) con ingresos de hasta $700.875 en bruto. Se trata de una nueva línea de créditos de hasta $400.000 con una tasa fija del 50% anual subsidiada por el Estado nacional y a devolver en 24, 36 o 48 cuotas.

Por el registro llevado a cabo ayer por Perié, consignó que en gran medida concurrieron para acceder al crédito, tanto empleados en relación de dependencia privada y pública, de organismos locales, provinciales y nacionales de diferentes rubros.

Los fines

El crédito fue pensado para permitir a las familias saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos.

Recuerdan que quienes accedan al crédito no podrán comprar moneda extranjera hasta cancelar la totalidad del crédito ni utilizar el monto acreditado para retirar dinero en efectivo o realizar plazos fijos.

Entre los requisitos se exige tener antigüedad en el trabajo no menor a 6 meses, ser trabajador en relación de dependencia y titular de una tarjeta de crédito del banco donde se percibe el sueldo mensual, entre otros.

A nivel nacional

En todo el país, más de 200 oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrieron de manera extraordinaria ayer a fin de validar los trámites para solicitar la nueva línea de crédito que cuentan con un interés bonificado del 50%.

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, destacó la importancia de esta medida al afirmar: “Más de 200.000 personas ya se han registrado para acceder a esta nueva línea de crédito, por lo que, como hemos hecho en ocasiones anteriores cuando nuestros ciudadanos lo necesitan, hemos decidido abrir las puertas de las oficinas de Anses en todo el país en un sábado”.

Raverta enfatizó el compromiso de Anses en estar al servicio de las personas, especialmente de aquellos que más lo necesitan.

Los interesados en acceder a este préstamo deben ingresar al sitio web del organismo (www.anses.gob.ar) o utilizar la aplicación mi Anses para solicitar el crédito.

Posteriormente, este deberá ser validado en una oficina de Anses -como se hizo ayer- sin necesidad de turno previo, antes de ser depositado en la tarjeta de crédito bancaria vinculada a la cuenta donde reciben sus salarios.



Aún hay tiempo para iniciar el trámite

Los interesados aún están a tiempo de solicitar el crédito.

El trámite es personal e intransferible y sólo se podrá sacar un crédito por persona. Entre los requisitos que deberán cumplir se consigna residir en la Argentina en forma permanente. Tener una antigüedad en el trabajo no menor a 6 meses. Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante a la Anses

(Sipa) y el sueldo, no debe ser mayor a los 700.875 pesos mensuales. Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde el interesado cobra sueldo. Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito. No ser titular de una jubilación o pensión. No ser trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.