El territorio Fun

domingo 24 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 El amor de mi vida- Maria Becerra; Los Ángeles Azules

2 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

3 Lala - Myke Towers

4 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

10 Las babys- Aitana



Un nene se disfrazó de San Martín para su cumpleaños y causó furor en TikTok

Las redes sociales permiten que los usuarios compartan grandes momentos de sus vidas y en muchos casos se vuelven virales por el furor que causan.

Y en TikTok hay videos de todo tipo: algunos brindan información relevante para la vida diaria y otros son simplemente divertidos, como el que publicó una usuaria sobre el cumpleaños de su ahijado, que se vistió como José de San Martín para festejar sus 6 años.

En una muestra increíble de admiración por el prócer argentino, el pequeño decidió festejarlo con un atuendo militar que le rinde homenaje.

El video fue posteado por @eugetchebarne, que mostró a su ahijado disfrazado de San Martín en un tierno video que ya cuenta con más de 70.000 'me gusta'.



El videojuego de ‘Bluey’ ya es oficial para PC y consolas

Bluey: El videojuego ya es oficial. Así lo han confirmado sus responsables, Outright Games junto a los desarrolladores españoles Artax Games, BBC Studios y Ludo Studios, que llevarán la famosa serie de dibujos animados a PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 17 de noviembre de 2023. Se tratará de una aventura interactiva de mundo abierto para recorrer ubicaciones emblemáticas, recreadas con toda fidelidad, como la casa de Bluey y otros espacios típicos

del dibujo.

Todo ello a través de una aventura para todas las edades y para hasta cuatro jugadores en modo local, potenciando así la jugabilidad en familia

o con amigos.

