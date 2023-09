El territorio Fun

sábado 23 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 El amor de mi vida-

Maria Becerra; Los

Ángeles Azules

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 Lala - Myke Towers

4 Los del espacio - Big

One; Duki; Emilia; FMK;

LIT killah; Maria Becerra;

Rusherking; Tiago PZK

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar-

Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 Las babys- Aitana



Flores amarillas por primavera, tendencia de Tik Tok que homenajea a Floricienta

El Hemisferio Sur celebró el jueves 21 la llegada de la primavera, la romántica estación de las flores y el color. Y así como jardines y plazas se colman de florida vegetación, mariposas y aves. También en las redes sociales, amigos y enamorados se dedicaron flores virtuales.

Una tendencia de Tik Tok fue la de compartir imágenes con flores amarillas.

De esta manera, flores amarillas de todas las especies y tamaños inundaron la red y se volvieron viral, sobre todo los girasoles, que simbolizan la alegría.

Esta tendencia tiene su origen en la canción ‘Flores Amarillas’ de la telenovela Floricienta, que interpretó Florencia Bertotti. La serie de 2004 y 2005 volvió a emitirse por Disney Channel y conquistó a las nuevas generaciones





Microsoft desarrolla nueva versión de la Xbox Series X que estaría lista en 2028

Microsoft estaría encaminado al desarrollo de un proyecto que incluye reformas en sus consolas para el futuro que permitan incluir nuevas tecnologías, como las experiencias inmersivas, en los videojuegos que se vayan a producir en los próximos años.

Lo que implicaría cambios en la forma en la que los jugadores puedan experimentar el contenido en el espacio digital. Así, la consola de bandera de Microsoft, en su versión Xbox Series X, se estaría actualizando y habría una nueva generación hacia el año 2028, según publicó el sitio estadounidense ‘The Verge’, especializado en tecnología. Microsoft pretende lanzar al mercado una plataforma de juego híbrido que añada una nube para que los usuarios no tengan que depender sólo de la capacidad del hardware.

