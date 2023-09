Lara Iurinic: “Mi misión es que todo el país conozca la fiesta”

viernes 15 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

En una noche a pura emoción, se anunciaron las representantes de la edición 43ª de la Fiesta Nacional del Inmigrante, en el Parque de las Naciones de Oberá.

En medio de alegría, nerviosismo, ansiedad y en la antesala de un repiqueteo de tambores que incrementaba la ansiedad, se anunció en el escenario mayor Norgus Jacob a Lara Iurinic, representante de la colectividad checa, como la flamante Embajadora Nacional de los Inmigrantes.

Mientras, Dalma Gloria Denise Redlich López, de la colectividad paraguaya, se coronó como la nueva primera princesa y Priscila Lucía Hupan, de la colectividad ucraniana, completó el podio consagrada como segunda princesa de la fiesta. También fue destacada Luz Alexandra Rosciszewski, de la colectividad rusa, con el mejor traje típico.

“Quiero agradecer a mi familia, amigos y también a las demás reinas por todo lo logrado. Fue un gran año de fiesta y para mí, es una emoción increíble haberlo vivido. Es un gran honor representar a la fiesta”, dijo Lara Iurinic visiblemente emocionada al recibir el cetro mayor frente a cientos de espectadores.

Además destacó que siempre tuvo el acompañamiento de las demás soberanas de cada colectividad: “Trabajamos juntas con todas las chicas. Nos preparamos mucho, estudiamos bastante también para poder llevar a cabo esta hermosa tarea de representar a nuestras raíces. De aquí en más, mi misión es que todo el país conozca nuestra fiesta que año a año crece con el acompañamiento de toda la comunidad y el amor de quienes la sostienen”.

Lara proviene de una familia de soberanas ya que en ediciones anteriores cuatro de sus primas fueron representantes de la colectividad de sus antepasados. No obstante, es la única de la familia en representar a todas las colectividades como embajadora de la fiesta nacional.

Abril Szewald, reina virtual electa por los lectores de El Territorio, recibiendo el honor de mano de representantes del diario.

“Participo en la colectividad desde hace muchos años. Integro este espacio porque ya forma parte de mi familia. Tíos, tías y primas han formado parte de la colectividad checa y yo también”, había dicho.

Gran parte de la vida de la joven obereña, que es licenciada en Genética y trabaja en biología molecular, transcurrió entre las paredes de su casa típica en el Parque de las Naciones: de adolescente trabajó en el kiosco de la colectividad, también fue moza y estuvo un corto período de tiempo colaborando en la cocina.

En 2016 se mudó a Posadas para continuar sus estudios universitarios e inevitablemente se alejó de la fiesta, participando durante algunos años como espectadora. Pero este 2023 volvió a su Oberá natal para unirse nuevamente a las filas, ya que extrañaba su colectividad.

“Los checos somos muy festivos. El clima de alegría y fiesta se puede apreciar hasta en las danzas, los trajes, los colores que utilizamos. Nuestra colectividad transmite mucha energía, mucha alegría”.

No me voy a despegar

Durante la noche de elección reina se entregaron dos coronas. Así, otra de las consagradas de la gala fue la elegida Reina Virtual de los Inmigrantes, a través de la votación online de los lectores de El Territorio, y Abril Caso Szewald, representante de la colectividad alemana, fue la más votada entre las otras 14 candidatas.

Ratificando una vez más el compromiso de El Territorio con la Fiesta Nacional del Inmigrante, desde el mes de agosto se llevó adelante la votación online en la web para elegir a la Reina Virtual. Así, con la mirada puesta en la participación de los lectores y con el patrocinio de la Federación de Colectividades, una vez más el Decano coronó a la nueva soberana.

“Yo estoy muy feliz, agradezco a toda la gente porque se hizo una movida muy grande por redes sociales y todos los que me acompañan y apoyan se hicieron presentes. Agradezco también a aquellos que sin conocerme confiaron su voto en mí y me eligieron”, remarcó.

La joven con la estirpe materno alemán de los Szewald obereños recalcó que es enorme el cariño y el amor que fue recibiendo durante todo el año. “Todos me ayudan en cualquier momento, para mí es un apoyo muy grande de mi familia, amigos y de mi colectividad no me voy a despegar de ninguna manera porque el agradecimiento que tengo es eterno por tanto amor y cariño que me fueron otorgando”, mencionó.

La fiesta sigue

Con su flamante nueva representante, la fiesta se sigue desarrollando hasta este domingo inclusive. Hoy se llevará a cabo la noche de los jóvenes con la ansiada presentación de El Polaco, llevando ritmo de cumbia a la fiesta. La previa estará a cargo de Gimena Cardozo y Cristian y La Ruta.

El predio abrirá a las 18 y habrá dos tarifas: una para ingresar al predio y otra diferenciada para acceder al escenario mayor.