Abril Caso Szewald, reina virtual de los Inmigrantes

jueves 14 de septiembre de 2023 | 0:56hs.

Entendiendo la lógica de la gestión y la necesidad de sumar adeptos y adeptos que fueran a votar por su nombre, Abril Caso Szewald fue la candidata que más clicks recolectó en la votación virtual de El Territorio.

Mientras en la jornada de hoy las emociones se exacerbaban en cada colectividad del Parque de las Naciones, este matutino fue el primero en coronar a una de las candidatas a representar la mayor fiesta de los inmigrantes en el país.

Abril viene de una familia que tiene fuerte arraigo en Oberá y si bien tiene a su familia paterna en Rosario, la estirpe materno alemana de los Szewald obereños la marcó desde pequeña.

De su abuela Frida heredó mucho esta cultura germana, ya que la oma compartía mucho todos sus conocimientos de Alemania, según graficó la joven deportista cuyo bisabuelo fue fundador del club alemán de la ciudad, presidente del Oberá Tenis Club e incluso fundador de la primera Cruz Roja.

Además, también de familia, le vino el amor por los deportes, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Abril es deportista de alto rendimiento. Dedicada especialmente al atletismo, representó numerosas veces a Misiones e incluso al país en diferentes disciplinas. Por una reciente lesión en la rodilla debió frenar el entrenamiento y así encontró tiempo para poder dedicarse a representar a sus antepasados.

El Parque de las Naciones hizo frente al frío con calor y color. Fotos: j. galiano

Sobre su colectividad alegó que es una de las de las más divertidas ya que tiene música en vivo todas las noches y siempre casi todo el público, al final del día, termina en la casa alemana. Alegando que siempre hay cosas nuevas en la Fiesta, recomendó de sus vecinos polacos por ejemplo, la zapiekanka, que fue furor cuando la estrenaron hace dos años.

Para Abril el sentido de la Fiesta Nacional es honrar a esos antepasados que ayudaron a construir la ciudad.

Por eso, de la mano de El Territorio que cedió su plataforma para que el público pudiera dejar su voto. De esta manera, la joven atleta de 22 años fue coronada anoche como la Reina Virtual de la 43ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante sobre el escenario mayor del Norguss Jacob.

En el cierre de la votación, obtuvo el 14,52 por ciento de los sufragios, es decir 2.952 votantes que ingresaron a la web y se acercaron al stand del Decano dentro del predio del parque la eligieron.

El podio virtual se completó con Dalma Redlich López, de la casa paraguaya con 13,33 por ciento de los votos (2.709) y Priscila Hupan de la colectividad ucraniana con 2.648 votos (13,03 por ciento).

“Agradecer el voto de la gente y a todos los amigos que me ayudaron en este proceso, a toda la gente que no me conoce pero que me dio su voto, para mí es un honor llevar esta corona, porque me eligió la gente”, resaltó Abril.

“Agradecer el apoyo de mi familia de mi colectividad y seguir colaborando con la colectividad, donde me forme y voy a seguir participando donde me necesiten. Nuevamente quiero agradecer a la gente ya que sin el voto de ellos no tendría esto. Los invitó a que vengan a la fiesta, que conozcan la colectividad alemana donde siempre hay fiesta”, comentó.