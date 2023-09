Movimientos sociales, con acto de apoyo mañana

miércoles 13 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Movimientos sociales organizan un acto en apoyo al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara a las elecciones generales de octubre. La actividad está prevista para mañana a las 17, en el microestadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Buenos Aires.

Allí se darán cita el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico y Fernando Navarro; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, que conduce Juan Carlos Alderete. Las tres organizaciones, que se mantuvieron alineadas al oficialismo durante todo su gobierno, buscarán movilizar a un multitud en respaldo del ministro de Economía y así relanzar su campaña presidencial.

En cambio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Grabois no se sumará al acto y tampoco estará el ex candidato presidencial, que llamó a votar a Massa, pero no pierde oportunidad de cuestionarlo.

En ese sentido, la diputada nacional Natalia Zaracho salió a criticar la decisión de Massa de subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida celebrada por la CGT y las CTA. “Felicitaciones a la CGT por haber conseguido un aumento tan significativo para los trabajadores registrados con sueldos entre 700.870 y 1.770.000 pesos”, ironizó Zaracho, que responde a Grabois y es candidata a renovar su banca en la lista que encabeza Massa.

El acto era una de las actividades previstas como cierre de campaña para las Paso que se suspendió por el asesinato de la menor Morena Domínguez, en Lanús.

De esta manera Massa conseguirá una nueva foto de apoyo político, luego de que el lunes se mostrara con gremios al anunciar la modificación en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. En tanto, el funcionario recibió el fin de semana el espaldarazo de los gobernadores peronistas, en Tucumán.

Mientras tanto, intendentes del conurbano preparan un acto multitudinario en Ensenada para el miércoles 27 de septiembre.

