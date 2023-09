Mantener las casas renovadas, un trabajo de todo el año

martes 12 de septiembre de 2023 | 3:30hs.

Mantener las casas típicas impecables y renovadas es un trabajo incansable para los inmigrantes del Parque de las Naciones. El aporte ad honorem es durante todo el año. Realizan modificaciones, arreglos y algunas siguen construyendo a pesar de la crisis económica.



Durante las diferentes ediciones de la Fiesta Nacional del Inmigrante, las colectividades abren sus puertas para todos, pero durante el año es necesario trabajar, invertir para mejorar y hacer nuevas obras para mantenerlas.



Una de las últimas casas típicas, que se construyó en el parque es de la colectividad portuguesa y actualmente siguen con los trabajos y realizando mejoras para que los once días de fiesta los visitantes se sientan cómodos.



“No paramos nunca las construcciones. Todos los años tenemos que hacer algo y ahora, para aprovechar el espacio, decidimos colocar chapas sobre la losa nueva para evitar filtraciones hasta que podamos continuar con la estructura superior de nuestra casa”, expresó Mario Techeira, presidente de la colectividad.



Toda una nueva ala está planificada en la casa y se trabaja en pos de poder finalizar la obra. Los portugueses, siempre tuvieron que remar contra diferentes dificultades, pero no se quedan quietos. “El vandalismo ocurrió y ocurre siempre, pero eso no nos hace bajar los brazos, al contrario, nos da más fuerza, recuperamos todo lo que se llevaron y pudimos remodelar y reforzamos en los lugares que nos hicieron daño”, marcó el presidente.



Todas las colectividades aprovechan las ganancias para invertir en mejoras y esperan siempre que lo invertido en la fiesta se pueda recuperar para poder seguir. “Los pesos que entran se van a mejoras y construcciones. Hay mucho mantenimiento, todo lo que se gana va a los proyectos que tenemos, son varios y se analiza cuál es el siguiente de acuerdo al dinero que tenemos”, dijo Techeira.



Este 2023 hubo renovación en la comisión de los portugueses. “Este año tuvimos una gran participación en los ballets, llegaron nuevos socios, se cambió la comisión y me volvieron a elegir como presidente, pero hay aires nuevos con quienes se sumaron”, alegó Techeira.



Queda claro que el trabajo es anual y lo hacen aquellos que tienen amor por la patria de sus abuelos, padres y hasta los propios inmigrantes que acompañan. El trabajo no se ve, pero se logra entender a quienes están en cada casa típica, “no tiene la dimensión de lo que se trabaja acá, especialmente en los meses previos a la fiesta y todo ad honorem”, cerró Techeira.

