Luego del aumento del 15% en las tarifas del transporte, plantean reducir servicios

lunes 11 de septiembre de 2023 | 17:39hs.

La subsecretaría de Transporte, Puerto, Aeropuertos y Redes de Comunicación estableció un nuevo cuadro tarifario para el transporte de corta y media distancia que opera dentro de la provincia. Sin embargo, un incremento del 15% en las tarifas no resulta suficiente ante la devaluación del 30% que sufrió el sector en el mes de agosto.

En conversación con Acá te lo Contamos por Radioactiva, el gerente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones, Juan Manuel Fauce, aseguró que “hace cuatro años no se tiene diálogo con la subsecretaría de Transporte”.

“No estábamos al tanto de esto. Siempre las empresas están pidiendo programas a futuro para saber qué ideas de transporte tiene el Estado provincial porque no saben qué va a pasar. El 15% está muy por debajo en una devaluación del 22% que, en realidad, impactó en un 30% en todos los productos. Subió $100 el combustible en un solo día”, dijo. Sobre esta línea, analizó que “el incremento no responde a la situación del transportista, teniendo en cuenta que la subsecretaría no actualiza el fondo compensador provincial desde marzo de 2022 y que recién terminó de pagar junio a valores de marzo de 2022”.

Ante la situación, algunas empresas plantean la reducción de servicios. “Llamaron diciendo que no pueden más, que van a cortar los servicios nocturnos porque la situación es inviable de esta forma. Los atrasos e inconvenientes de los pagos los están subsidiando las empresas”, indicó el gerente de la CETAPM.

“Van a empezar a cortar servicios porque no hay forma de paliar un 10% de inflación acumulada mensualmente cuando la tarifa viene a cuentagotas. Subieron las cubiertas, amortiguadores y los insumos de transporte. Todo eso impacta y no hay cómo prestar el servicio. No se puede poner a trabajar un coche de 200 mil dólares y que no te de rentabilidad porque tenes que salir a comprar una cubierta o combustible y no tenes cómo hacerlo; para cargar combustible tenes que arrancar en dos o tres millones de pesos”, cuestionó. Al respecto, manifestó que “las empresas no tienen cómo subsistir; es lamentable la falta de diálogo, de políticas y de compromiso con la gente”.

Entre otros puntos, señaló que “hay empresas a las que les han recortado el subsidio provincial y algunos transportistas tomaron créditos para pagar salarios”. Asimismo, advirtió que “la subsecretaría desde hace unos meses empezó a entregar servicios de transporte sin licitación y sin cumplimiento de los parámetros establecidos por la ley. Eso no genera ni una seguridad y quita el valor de los servicios”.

“Está siendo muy difícil. El país está con un problema, pero si la provincia no tiene plata para actualizar las compensaciones tiene que dar tarifas razonables. Si la gente no viaja porque no puede pagar el valor del pasaje, se van a tener que reducir frecuencias. Esa es la realidad del transporte”, concluyó.