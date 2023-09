Cómo realizar la elección perfecta del espejo para el baño

lunes 11 de septiembre de 2023 | 0:00hs.

En el mundo del diseño de interiores, pocos elementos despiertan tanto entusiasmo como el humilde espejo de baño. Este elemento esencial, que a menudo pasa desapercibido, se ha convertido en una pieza central de la decoración y la funcionalidad de nuestros espacios personales. Para sumergirse en el fascinante universo de los espejos para baños, es importante saber cómo seleccionar el reflejo perfecto para el santuario de relajación y cuidado personal.



Un toque de elegancia

Puede que podamos prescindir de muchas comodidades en un baño, pero la ausencia de un espejo es una decepción universal. Ya sea un baño público o privado, nuestro instinto nos lleva a verificar nuestro aspecto, maquillarnos, cuidar nuestra piel y, por supuesto, cepillarnos los dientes. Somos, en última instancia, espejo-dependientes, y no hay nada peor que entrar a un baño y no encontrar uno.



Así que, sin más preámbulos, afirmamos con certeza que cada baño merece un espejo. Ahora, la cuestión es: ¿cuál es el adecuado para tu espacio? Aquí te contamos los estilos que debes considerar.



Un tamaño importante

Los espejos grandes están de moda y con razón. Son prácticos, elegantes y nunca pasan de moda. Si tu baño es amplio, no dudes en elegir uno XXL para tener un panorama completo y prepararte con comodidad.



Además, los espejos de gran tamaño pueden hacer maravillas en baños pequeños u oscuros. Amplificarán visualmente el espacio y aumentarán la luminosidad. Lo ideal es optar por un espejo que abarque de pared a pared, creando una ilusión de amplitud que transformará incluso los baños más compactos en espacios acogedores.



Rectangular o circular

Las opciones son casi infinitas cuando se trata de la forma de tu espejo. Los espejos circulares están en boga en la actualidad, pero los rectangulares también tienen su encanto. Es una cuestión de gustos y de encontrar el modelo que realce las cualidades únicas de tu baño.



En última instancia, no te preocupes demasiado por las tendencias, ya que todo en el diseño interior tiene un ciclo. Conéctate con tu propio estilo y selecciona el espejo que te haga sentir feliz.



La luz y los espejos para baños

Sin importar el tamaño del baño, una buena iluminación es esencial. Aquí es donde el espejo puede desempeñar un papel crucial. Se puede optar por una iluminación independiente o elegir un espejo con luces incorporadas.



En la actualidad, los espejos con retroiluminación están en la cima de la tendencia. Son prácticos y aportan un toque moderno a cualquier baño. Eso sí, hay que elegir una luz fría, que es la mejor para tareas como maquillarse o afeitarse, donde la precisión es fundamental.



Espejos con espacio de guardado

Si buscas la máxima practicidad, hay que considerar un espejo con espacio de almacenamiento incorporado. Aunque no es una opción muy popular en las redes sociales, es increíblemente útil en la vida cotidiana, ya que te permite tener tus artículos de higiene personal al alcance de la mano.



Hay una gran variedad de modelos disponibles, algunos combinan espejo con cajones y luces, mientras que otros tienen un aspecto retro que añade un toque de nostalgia a tu baño. No subestimes la utilidad de estos botiquines, que son una elección elegante y funcional para cualquier espacio.