Scaloni le abrió las puertas de la Selección a Chiquito Romero: "Obvio que está en el radar"

miércoles 06 de septiembre de 2023 | 18:31hs.

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni aseguró que el arquero de Boca Sergio Romero, subcampeón del mundo en Brasil 2014 con la Albiceleste, "está en el radar" para una futura convocatoria y remarcó que "todos tienen las puertas abiertas", hoy en una conferencia de prensa que brindó en la previa al duelo ante Ecuador del jueves por el debut en en las Eliminatorias.

"Chiquito estuvo con nosotros, lo queremos y es un arquero que forma parte de la historia de la Selección. Está en un gran presente y claro que sí, cómo no va a estar en el radar de los arqueros, es evidente", aseguró el técnico santafesino sobre el futbolista de 36 años que es una de las figuras del Xeneize y se destacó en la Copa Libertadores en las definiciones por penales ante Nacional y Racing.

Si bien para esta doble fecha Scaloni llamó al titular Emiliano Martínez, junto a Juan Musso, Walter Benítez y Franco Armani, arquero de River que es el único de la nómina del fútbol local, le dejó las puertas abiertas al ex-Manchester United.

"Nosotros confiamos en los que están pero bajo ningún concepto se puede descartar un arquero que tiene un buen presente y sabe lo que es jugar con la camiseta de la Selección. A partir de eso tomamos la decisión que creamos oportuna y ahora estamos bien con lo que tenemos, pero nunca se sabe. Las puertas están abiertas para todos", cerró.

"Lo pasado fue lindo pero hay que seguir"

"La charla con los chicos fue que lo pasado ya está, fue muy lindo, histórico, pero ahora toca seguir. El ADN del jugador de fútbol, y más argentino, es seguir intentnado ganar, competir, que es lo que le dijimos a nuestros jugadores, seguir compitiendo y en la línea que estábamos. Respetando a los rivales, sabiendo que ahora va a ser más complejo", declaró el DT ante los medios.

"Ninguno se puede dormir, esta camiseta y este escudo implica constantemente mejorar y tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar al equipo y poner en dificultad a los demás", agregó.

"El equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo. Siempre podemos tener una sorpresa sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, con un entrenador que lo hace jugar bien y hay algunos recaudos que hay que tomar. En base a eso, el equipo puede cambiar mañana pero van a ser casi siempre los mismos", expresó Scaloni.