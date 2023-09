Derivan turistas por alta ocupación hotelera en El Soberbio y Oberá

martes 05 de septiembre de 2023 | 4:00hs.

El próximo fin de semana se invertirán los roles y no serán Puerto Iguazú y Posadas los faros de atracción de turistas que provoca el derrame al resto de los municipios. El Soberbio y Oberá, con diferentes eventos deportivos y culturales, se convertirán en polos de atracción para contener a miles de visitantes nacionales e internacionales, impactando en la economía de otros municipios.



En la Capital de las Esencias, “toda la hotelería y camas a disposición están colmadas. El albergue de la EFA y otros colegios está todo reservado y hay muchas casas de familias que hospedarán turistas”, resumió el intendente Roque Soboczinski.



La ultramaratón Yaboty que comienza el viernes en El Soberbio, (detalles de la competencia en el Mas Deportivo) es el imán para 1.600 corredores de diferentes latitudes, con su entorno familiar que aprovecha el fin de semana como escapada de vacaciones.



“Ya nos confirmaron que San Vicente y Dos de Mayo también están completos. Habilitamos hace un par de semanas los alojamientos complementarios, porque en El Soberbio sólo tenemos 1.350 camas entre hoteles, lodges y ecolodges”, precisó Soboczinski.



La 12° edición de la maratón se aguarda con expectativas en El Soberbio “porque la gente que acompaña al corredor, gasta en los comercios locales”, sumó el alcalde.



Las malas condiciones climáticas reinantes en los últimos días, le suma un condimento extra a la carrera y condiciona la visita a los Saltos del Moconá. “El acceso al parque provincial está comprometido con estas lluvias, la pasarela está tapada, pero cuando mejore un poco el tiempo, ya será accesible nuevamente”, explicó. En ese marco, recordó que “las obras del nuevo puente que ya están en proceso, marcarán un antes y un después en el destino”.



El visitante que elige El Soberbio, “no sólo viene por los Saltos, porque cuando está cerrado, la ocupación es muy buena. A los turistas les atrae la selva, la tranquilidad y reponer energías que es lo que más necesita los que viven en grandes ciudades”, consideró el intendente.



“Se los atiende de manera diferente en cabañas, disfrutan de nuestros platos y los más pequeños tienen la libertad de correr en amplios espacio verdes”, añadió.



Según Soboczinski, el turismo en el municipio “se recuperó notablemente tras la pandemia. Cuando asumí en el 2015, teníamos sólo 200 camas de hoteles disponibles y ahora son más de 1.300”. No obstante, admite que es necesaria la llegada de más inversiones, “pero sabemos que dependen de la respuesta en energía eléctrica. Continúan las obras de una línea de 33kv. que va desde San Vicente a El Soberbio y desde allí al Moconá que va a resolver ese problema”.



Los adelantados en Oberá

En paralelo a la convocatoria deportiva en El Soberbio, Oberá hace semanas que tiene casi todas las plazas hoteleras reservadas, de cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Inmigrantes. Con el acto protocolar de ayer, iniciaron formalmente las actividades y desde el jueves habrá espectáculos culturales en el Parque de las Naciones.



Previamente a todo el show y luces de la emblemática fiesta, la Capital del Monte recibe a proveedores y responsables del armado de stands. “Reservas previas ya estamos en un 95% y la ocupación inició la semana por arriba del 30%, porque llegan muchos responsables logísticos”, explicó a El Territorio Sergio Vallena, presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales.



Los prestadores turísticos aguardan que “desde el jueves en adelante, la ocupación sea total. Quedan muy pocos lugares disponibles porque ya hay una gran demanda de alojamientos en casas de familias”, reveló Vallena. A ello le sumó que “por la carrera de El Soberbio, ya nos están derivando pasajeros hacia la zona centro y tratamos de encontrarles opciones”.



La marca Yaboty

El ministro de turismo provincial, José María Arrúa destacó a la ultra maratón Yaboty como “una marca para el desarrollo turístico que trasciende nuestras fronteras”.



Explicó que el evento “nos posiciona con una mirada hacia la naturaleza plena. Es Misiones nivel selva. Esa es la experiencia que buscamos para los corredores y todo su entorno”.



Adelantó que “muchos de los deportistas que vienen a El Soberbio, ya reservaron en otras ciudades el alojamiento. Tenemos registros de ellos en Posadas y la zona centro e incluso muchos aprovechan para visitar Iguazú y se quedan directamente en esa ciudad, demostrando que el evento tiene un efecto multiplicador”.



La coincidencia de fechas de la maratón de Yaboty y la Fiesta de los Inmigrantes “permite que se potencien ambos destinos, dándoles otras opciones al turista que vienen al destino Misiones”.



Con una reserva previa en la zona centro y el oriente misionero que rozan el 100%, “tenemos la expectativa que tenga un rebote mayor hacia el sur y norte de la provincia”, manifestó Arrúa.



Tras un agosto de gran movimiento turístico “septiembre es un mes donde hay varios feriados en Paraguay y en Brasil, no tanto en Argentina. Trabajamos con una agenda trinacional monitoreando también los feriados en Uruguay”, indicó.



En medio del arribo de extranjeros “se lanzó el Previaje 5, que arrancó con una alta demanda a pesar de que se anunció de golpe y son pocos días”, indicó el ministro. Se trata del programa de preventa turística que relanzó el gobierno nacional que reintegra el 50% del valor del viaje. Las compras están disponibles hasta el 7 de septiembre y los viajes se programan entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre.



Con pocos días de anticipación se activó el mecanismo y la primera lectura de los operadores “es que el segmento internacional está eligiendo Misiones los fines de semana y la ocupación es plena. Entonces el argentino que quiere utilizar el previaje para una escapada a nuestra provincia, quizás no encuentre una opción que le seduzca en esta oportunidad”, analizó Arrúa.



“De todas maneras las agencias están agudizando el ingenio para encontrar el mejor paquete y tenemos mucha confianza porque el destino está consolidado”, completó.

Gestionan chárteres brasileños

La edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo, será una oportunidad de gestión para sumar conexiones aéreas a la provincia de Misiones. “Tenemos reuniones pactadas con autoridades de líneas aéreas en ese evento”, confió el ministro José María Arrúa.



En la feria, que se desarrollará del 30 de septiembre al 3 de octubre en Buenos Aires, “intentaremos captar una modalidad que crece en el sur del Brasil que son los vuelos chárter”.



“Ya estamos trabajando con algunas agencias emisivas fuertes para generar ese vínculo y no perder a ese visitante internacional”, amplió el ministro.



Desde la mirada del funcionario, “la Argentina está compleja para cualquier inversor internacional que quiera venir a apostar acá. Sabemos que estamos en un tiempo electoral y nos obliga a esperar un poco, pero confiamos en las fortalezas de Misiones que da certidumbres en comparación a otros distritos”.

Habilitan botón para denunciar a agencias de viajes truchas

El Ministerio de Turismo, la Municipalidad de Posadas y el Concejo Deliberante firmaron un convenio para activar un mecanismo de denuncias, para los que detecten agencias de viajes sin habilitación en la capital provincial.



Se trata de un botón digital que permite advertir de la presencia de operadores ilegales, con el propósito de proteger tanto a los turistas que llegan a la ciudad como a los emisivos. “Es para evitar que sucedan malas experiencias, como varios hechos que hemos tenido”, sostuvo José María Arrúa.



De esta manera, se genera una sinergia entre la instancia municipal, provincial y la legislativa, garantizando personal para la inspección y fiscalización y espacios para la denuncia correspondiente.



Esta herramienta se encuentra disponible en la página web institucional misiones.tur.ar . En la pestaña Información, se debe hacer clic en la sección de Agencias de viajes habilitadas y se desplegará otra pestaña donde aparecerá el botón Denunciar a una agencia. Allí los interesados deben completar con la información solicitada para realizar su denuncia.



Es una función que se suma al registro de agencias y prestadores, servicio que también está disponible en la plataforma web, donde se pueden chequear por localidad las agencias habilitadas y alojamientos en Misiones.