Tips sencillos para instalar porcelanatos de manera profesional

lunes 04 de septiembre de 2023 | 0:00hs.

Después de scrollear en el celular, de visitar locales y leer recomendaciones por todos lados, se decidió por un modelo que va perfecto para la casa. Ahora, hay que prestar atención a los mejores tips para instalar porcelanatos. Son simples pasos que hacen que el acabado final se vea como si los hubiera hecho un profesional.



Preparar la superficie

Este primer paso hace ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. La superficie debe estar lo más plana y uniforme posible y para verificarlo podemos usar una regla o nivel de al menos dos metros de largo. Las irregularidades de la carpeta no deben ser superiores a los 5 milímetros, tanto en abultamientos como en hundimientos. De ser así, se va a necesitar emparejar la superficie desbastando o rellenando donde sea necesario.



Carpeta sin impurezas

Una vez que se tenga la carpeta lisa y pareja hay que asegurarse de que quede limpia de cualquier elemento que pueda impedir una buena adherencia. El polvo, la grasa y cualquier otra impureza pueden impedir una colocación eficiente. Así que hay que fijarse que quede impoluta.



Presentar las piezas

Antes de ponerse manos a la obra, es importante presentar las piezas en la superficie para determinar cómo se las va a distribuir. Hay que seguir las instrucciones del fabricante para este punto para ver cuál es la junta mínima recomendable y acomodarlas con los separadores que se va a utilizar en el futuro.



Tip: Es muy probable que las piezas no entren enteras en los bordes. Para estos casos es clave que los recortes superen siempre el 50% del total de la pieza a instalar.



Preparar el adhesivo

Agarrar lápiz y papel, hacé captura de pantalla o guardá este artículo entre tus favoritos, lo que te sea más práctico… pero seguí estos consejos. Porque manipular adecuadamente los adhesivos es esencial para tener un buen resultado.



Primero y principal, elegir el adhesivo que se ajuste a las características y necesidades de tu porcelanato y del espacio donde vas a instalarlo. No es lo mismo un porcelanato interior que uno exterior, ni uno para pisos que uno para pared.



Cuando vayas a prepararlo, ¡ni se te ocurra hacerlo en el piso! Es muy probable que allí se llene de suciedad y partículas que puedan estropear y restarle efectividad a la mezcla. Siempre lo mejor es hacerlo en un tacho o balde.



Colocar las piezas

Antes de instalar, volver a batir la mezcla antes de colocarla sobre la superficie. Es fundamental hacer la colocación pieza por pieza.



Colocar el adhesivo en el suelo y luego realizar el peinado con la llana en una sola dirección y en línea recta. Después poné producto también sobre el porcelanato para garantizar la mejor adherencia posible.



Colocar la pieza en el suelo y asentala dándole unos pequeños golpecitos con un martillo de goma para asegurar una buena adherencia. Chequear que esté a nivel y ajustá donde se requiera.



Para el resto de las piezas seguí el mismo procedimiento.



Los recortes

Una sugerencia es que se empiece por el centro de la superficie y se deje para el final los recortes. Para trabajar sobre este lugar se va a tener que dejar secar las piezas del centro por el tiempo indicado por el fabricante (y si es un poquito más, mejor).



Otra sugerencia es dejar una separación mínima de 5 milímetros entre las piezas de la perisferia y la pared. Una vez terminado este proceso, dejar secar y ahora sí: Preparate para tener el piso de tus sueños.