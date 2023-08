El caso Silvina Luna despertó las alarmas: qué tener en cuenta a la hora de una cirugía plástica

jueves 31 de agosto de 2023 | 15:05hs.

El caso Silvina Luna encendió todas las alarmas relacionadas a los riesgos que genera realizarse alguna intervención sin tomar los recaudos pertinentes. Fue hace una década cuando la modelo comenzó a experimentar el calvario de las consecuencias por las cirugías estéticas a las que había apostado para trabajar en el teatro de revista. Pero qué hay que tomar en cuenta al someterse a alguna intervención?.

El cirujano plástico, Gustavo Abrile, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y consideró que lo más importante antes de anhelar una cirugía plástica "uno tiene que realizar una consulta con un profesional que uno tenga la certeza de que está certificado para la operación que uno va a tener. Ya sea para cirugía plástica, o cirugía general, , nosotros no vamos a ir a ver a un cirujano para que nos haga una cirugía cardíaca que no sea cirujano cardíaco, entonces en cirugía plástica pasa exactamente lo mismo, entonces los colegios profesionales de cada provincia del país tiene obviamente una grilla de todos los cirujanos plásticos que están en condiciones de ejercer la especialidad".

"Por otro lado es importante que nosotros como profesionales y no dejando de ser médicos, tenemos que tener presente de que una buena evaluación del paciente comienza siempre con un buen interrogatorio, qué quiere decir es hay que preguntarle al paciente sus antecedentes, si uvo alguna enfermedad, algún problema de salud, alergias y en función de ello a nosotros nos va a permitir tener una pequeña historia de salud del paciente".

En ese sentido, el médico cirujano destacó que los profesionales tenemos que informar detalladamente después del examen físico qué es lo más correcto para cada persona, "también tenemos dispoble el avance de de la tecnología como lo podemos ver en todos lados, en la medicina pasa exactamente lo mismo, no es lo mismo lo que era hace 20 años atrás realizar una cirugía de vesícula, por ejemplo, con los cortes habituales en esa época versus la que terminó siendo la paroscópica con cortes mínimos o con la robótica como es hoy en el Hospital Escuela donde realmente la precisión es extraordinaria y en cirugía plástica pasa algo similar".

Opciones disponibles

"Ha habido una evolución de las tecnologías que han hecho de que procedimientos que antes los realizamos de una forma, hoy lo hacemos de una forma mucho menos invasiva y lo mismo pasa con los elementos que tenemos disponibles para las intervenciones, "tanto en la mama como los glúteos , si uno quiere devolverle volumen y firmeza, necesitas un implante que tiene un gel cohesivo de silicona que tiene la particularidad de tener una cobertura externa resistente, entonces eso es lo que se llaman los implantes, mamarios o glúteos pero no es la única opción, si el profesional le da esa información al paciente, va a entender cuáles pueden ser los pro y contra de cada uno de los procesimientos".

"Porque existe también la extracción de tejido adiposo de otra región para dar volumen, después están las sustancias sintéticas, durante muchos años atrás tuvimos las que no eran reabsorbibles que ocasionaron inconvenientes que se nos fue retirando del mercado, hoy por hoy tenemos el ácido hialurónico que ha pasado a ser como en una sustancia reabsorbible, ha pasado a ser una opción de relleno de pocas cantidades tanto sea en la región glúteos como en la cara sobre todo, en la mama excepcionalmente se utiliza y precisamente por todo lo que atañe a las patologías de la mama benignas y malignas, es como que se prescinde de utilizarlas", aclaró.

A continuación se refirió al uso del metacril a lo que el profesional indicó que originalmente entró al país en una sustancia de relleno y reabsorbible que particularmente se utilizaba en escasa cantidad para la corrección de defectos en la región facial o para relleno de labios o para correcciones de pequeños defectos o asimetrías en la nariz en el mentón de las cejas.

"Nosotros como profesionales cada uno sabe cuáles son sus límites y para qué está entrenado, entonces mi reflexión radica fundamentalmente en que muchas veces por ser procedimientos que son lucrativos lo hacen con profesionales que no están habilitados para tal procedimiento, entonces eso pasa siempre por la responsabilidad. Yo como cirujano plástico no tengo por qué hacer tratamientos odontológicos, aunque quizás quizás mi título me habilitaría pero tampoco un odontólogo está en condiciones de hacer una cirugía mamaria porque el título tampoco lo habilita", recordó.

Abrile sostuvo que en el caso de la cara hay una discrepancia, de qué es lo que le compete a un cirujano plástico "que nosotros lo tenemos claro, porque toda la estructura del rostro sea ósea, muscular, adiposa, como cutánea ha sido siempre patrimonio de la reconstrucción y obviamente de la estética, o sea que nosotros tenemos un manejo de la anatomía de la región que probablemente los odontólogos, no la tengan, pero siempre se supeditaron a lo que eran el marco del maxilar superior y el maxilar inferior y hoy por hoy es como que es una gran tentación de hacer procedimientos tengan que ver con rellenos y con toxina botulínica en el rostro"

Finalmente reflexionó que lo más importante es que ante el deseo de producir alguna modificación o alguna corrección de alguna zona del cuerpo de la cara, de las mamas, "uno tiene que tener la certeza de consultar a un profesional certificado para hacer este tipo de procedimientos y por otro lado que el profesional le explique cuáles son los pros y los contras del procedimiento que le está sugiriendo realizarse, cuáles pueden ser las complicaciones? Cómo se debe seguir? Qué cuidados debe tener el paciente antes, durante y después de la cirugía o un tratamiento".

"Hoy por hoy no se puede realizar ningún procedimiento si no realizamos lo que se llama un prequirúrgico pero no hay exclusiones de pacientes, qué quiere decir eso que hay pacientes que son asmáticos que pueden realizarse una intervención con un manejo adecuado de cada paciente con su patología preexistente", concluyó.