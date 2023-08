Facundo Campazzo recordó el día que conoció a Lionel Messi y contó por qué no quiso sacarse una foto

miércoles 30 de agosto de 2023 | 10:15hs.

“NoPoder tener a Lionel Messi cara a cara y sacarse una foto con el ídolo del fútbol mundial es el sueño de muchas personas. ¿Quién no quisiera tener ese privilegio? Facundo Campazzo estuvo muy cerca de concretar el encuentro con el campeón del mundo, pero increíblemente desechó la chance. El base del Real Madrid y la selección argentina de básquet reveló los motivos por los cuales no se animó a pedirle una instantánea a La Pulga.

Ante la consulta del periodista sobre algún hecho en su vida del cual esté arrepentido, Campazzo recordó el episodio en el cual pudo conocer a Messi. “La Selección fue a entrenar al predio del Real Madrid y Germán Beder (ex jefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol) me hizo todo el entre para sacarme una foto con Messi y me dio vergüenza. Soy tímido para esas cosas. Yo estaba en mi casa y le dije que no, que me daba vergüenza”, contó el ex NBA en un adelanto de la entrevista para el programa Líbero que publicó el canal TyC Sports.

Sin embargo, el actual jugador del Merengue avisó que buscará revancha con el crack que dejó Europa para mudarse a Miami: “Algún día voy a hacer todo el entre de nuevo para sacarme la foto. Dale Lío, ponete la 10″, cerró el cordobés entre risas.

Por otro lado, Facu dio su explicación tras la derrota de la Argentina en la final del Preclasificatorio Olímpico para los Juegos de París 2024 ante Bahamas en Santiago del Estero, lo que significó una nueva frustración para la selección, que venía de sufrir a principio de año la eliminación del Mundial de Básquetbol. Sobre la falta a la cita ecuménica que se está desarrollando en Filipinas, Japón e Indonesia, el cordobés definió: “Fue algo muy duro para nosotros, un fracaso te diría. Lo es porque teníamos un equipo para clasificar y tampoco está mal decir que fracasaste en un torneo. Creo que hay que sacar ese tabú de que no se puede decir fracaso porque sos un fracasado”

Campazzo continuó con la definición y agregó una interesante reflexión sobre el tema: “En la carrera del deportista hay muchos fracasos, lo importante es saber cómo afrontás eso y cómo lo transformás en combustible para los próximos torneos, para lo que viene. Teníamos equipo para clasificar y no pudimos. Fallamos. Se fracasó ahí”.

“La charla de fracaso estuvo en la previa al proceso previo al preclasificatorio olímpico y lo usamos como combustible para lo que venía. Si bien no conseguimos tampoco el objetivo, pero creo que se logró algo bueno también que es la creación de un grupo, nuevos jóvenes pisando la selección argentina. Es importante saber cómo salís de ahí. Es la clave en el deportista”, concluyó en el análisis.