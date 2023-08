El Mercado Central, con flujo de clientes pero con caídas en ventas

martes 29 de agosto de 2023 | 5:00hs.

Tras el aumento de las verduras y frutas importadas, más la incertidumbre de los precios que incrementan diariamente, los operadores del Mercado Central consultados coincidieron que en las últimas semanas las ventas disminuyeron. Así lo afirmó Bruno Oscar Deis, presidente de la Cámara de Operadores del Mercado. “Los clientes compran lo necesario y hubo una notable caída por el contexto económico. Esperamos que la situación de precios se estabilice para que la demanda se reactive. Lo que más aumentó son las verduras o frutas importadas”.

Por su parte, el presidente del Mercado, Fernando Toledo, expresó que “pese a las actualizaciones de precios producto de la devaluación del peso que afecta a varios rubros, el Mercado Central de Misiones mantiene su flujo de ingresos semanales en consecuencia de los precios que -incluso con actualizaciones diarias- siguen siendo rentables para sus clientes”. Destacó que los últimos números registran el ingreso de más de dos mil vehículos por semana.

Cabe mencionar que las actualizaciones de los precios en el Mercado se dan de manera semanal.

Por otro lado, la administradora del Mercado Concentrador Zonal de Posadas destacó el flujo de clientes que elige el predio y habló de un aumento de consumidores en medio de la suba de alimentos.

Operadores

El Territorio dialogó con el presidente de la Cámara de Operadores del Mercado, Oscar Deis, quien sostuvo que “las ventas cayeron por sobre todo en los productos importados”. Añadió que los trabajadores a cargo de los puestos dentro del predio que provee a toda Misiones y otros puntos de la región “esperan que se acomoden los precios y que se resuelva la estabilidad económica en los alimentos”.

“Es importante recordar que la mercadería es perecedera, por lo que verduras o frutas con mayor oferta no se incrementaron. Mantienen sus precios o disminuyen. No sucede lo mismo con aquellos que no son de temporada”, detalló. Deis apuntó que la venta disminuyó hasta en un 30%.

Por otro lado, Fabián Florentín coincidió que existe un menor consumo. “Hay productos que están caros y aumentaron notablemente este año. Por ejemplo la manzana y la banana. La papa se mantiene a un costo poco económico. El tomate subió, pero en menor medida”.

Luego, destacó que la cebolla está accesible de comprar. Pero apuntó que hay productos como la ciruela que difícilmente se consiguen porque el cajón vale $20.000.

No obstante, remarcó que el movimiento es sobre todo los lunes, pero insistió que “a grandes rasgos la disminución en las ventas es notable”.

Movimiento en el predio

Por otra parte, el actual responsable del Mercado, Toledo, también habló con este medio y manifestó que la devaluación del peso hizo que los productos que se comercializan dentro del predio se actualicen, pero que “eso no afectó el movimiento comercial”.

Según Toledo, el índice de ingresos al Mercado se mantuvo en más de dos mil vehículos semanales que van de lunes a sábado desde medianoche hasta las diez de la mañana. También añadió que el precio de la venta mayorista se mantuvo dentro de las repercusiones que hubo luego de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso).

Relató que en la actualidad el predio tiene tres emisiones de precios semanales. “Allí semana tras semana se van exponiendo las modificaciones de costos en caso de que se registren”, dijo.

Seguidamente, agregó: “Pese a este escenario clientes de toda la región siguen eligiendo el Mercado central misionero, entendiendo que los costos y la calidad son destacados. A esto se suma que semanalmente se siguen sumando mejoras edilicias para garantizar la mejor experiencia al consumidor, a los operadores y a los productores misioneros”.

Espacio para productores

Toledo recordó que “dentro de las línea de mejoras, -sin descuidar ningún sector- se hizo hincapié en el pabellón de productores misioneros, a quienes se les mejoró no sólo las instalaciones de exposición de productos, sino que se hizo un reemplazo total de sistema de luminarias y reforzó la seguridad en el lugar que comercializan sus productos”.

Remarcó que apuntan a revalorizar la presencia del agricultor familiar asignándole un espacio central dentro del Mercado por medio de un trabajo en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción. “El objetivo es aumentar la cantidad de productos de la chacra misionera que se ofrezcan en el Mercado”.

En cuanto a precios, la acelga -el atado por 5 kilos- cuesta $1.100. La banana brasileña por 20 kilos vale $9.000, mientras que la ecuatoriana vale $10.800. El tomate perita por 20 kilos vale $6.000, el platense $6.500. Cebolla por 20 kilos $2.800. Por último, la bolsa de papa por 20 kilos cuesta $6.500.



