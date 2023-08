El Concentrador creció en clientela de un año a otro

martes 29 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El Mercado Concentrador de Posadas es una de las alternativas que tienen los consumidores posadeños a la hora de buscar productos frescos. Según dieron a conocer, el aumento en las mercaderías aún no pasó del 15%.

Mariela Bernardi, administradora de Mercado Concentrador, destacó que los productores y emprendedores que forman parte del Concentrador hacen lo posible para sostener los precios y apuntan a incrementar las ventas. Añadió que a comparación del año pasado hubo un 11% más de consumidores que eligen el espacio ubicado en Aguado casi Ituzaingó.

“El productor no escapa de las variables económicas porque muchos de los insumos que ellos utilizan también están sujetos a la inflación. No obstante, de acuerdo al monitoreo que se realizó en la última semana, los precios no sufrieron un incremento excesivo. Así que tenemos buenos precios para ofrecer a los clientes que saben que en el mercado se consiguen los productos hasta un 25% más barato que en otros lados”, manifestó Berardi en diálogo con Radioactiva 100.7.

En este contexto, detalló que en todo lo que sea verdura, la suba rondó entre el 10% y 15%. “Como se vende en forma directa con el cliente el precio es bueno”. Agregó que en los productos cárnicos se nota un poco más los incrementos, “pero los precios son competitivos”.

