Tata Martino habló en la previa al posible debut de Lionel Messi en la MLS

sábado 26 de agosto de 2023 | 16:30hs.

Mientras que en la ciudad de Nueva York se frotan las manos por ver por primera vez a Lionel Messi competir en la Major League Soccer (MLS), su titularidad todavía está en duda. Gerardo Tata Martino no ha podido confirmar a la presencia desde el arranque para el partido de este sábado frente a New York Red Bulls pese a que aclaró que el ídolo argentino “quiere jugar todos los partidos”.

“Lo evaluaremos más a fondo después del entrenamiento de esta noche”, respondió el Tata Martino al ser consultado sobre la disponibilidad de Messi para este encuentro de la Fecha 28 de la liga estadounidense a disputarse a las 20:30 hora argentina en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

“Tenemos una carga importante de partidos, venimos de un trajín producto de que llegamos a la final de la Leagues Cup y teníamos la semifinal (de la US Open Cup) ante Cinncinati. Es cierto que prácticamente no hemos jugado partido por la liga (MLS), y la tenemos que empezar a atender, pero evidentemente hay una cantidad de encuentros que hemos tenido en este mes y medio que indudablemente amerita que hablemos con los jugadores, ver cómo se siente, alguno han terminado con golpes y no es solo cansancio, así que en función a eso armaremos el equipo de mañana”, profundizó el DT rosarino.

Sobre si la presión externas afecta su toma de decisiones con respecto a Messi, el ex estratega de Newell’s y FC Barcelona aclaró que bajó ningún punto se ve influenciado por esto: “Entiendo las expectativas que tenga todo el mundo tenga por verlo, eso es innegable y está a la vista. Pero no puedo actuar basándose en eso porque entonces me arriesgaría a hacer las cosas mal. A mi lo único que me interesa es que él esté apto para jugar.”

Más allá de la opinión de afuera, Gerardo Martino explicó que también tiene que lidiar con la competitividad extrema de un Lionel Messi que durante toda su carrera deportiva se ha destacado por faltar a muy pocos partidos y tampoco le gusta ser reemplazado.

En tanto, Martino reconoció que habrá momentos en los que no podrá contar con el capitán de la selección argentina por los compromisos con su país, y explicó que está en sus planes jugar sin su máxima figura: “Es inevitable que no lo tengamos en algún momento... Esto sucederá al menos tres veces este año, y el año que viene más. Tendremos que encontrar una solución y buscar tener un equipo que pueda salir adelante aún con la baja importantísima de Lionel (Messi). Ahora, no va a ser algo que está entrenado porque estamos en una situación de menos entrenamiento y más recuperación, pero lo tenemos que ver”.

Inter Miami afronta el compromiso ante NY Red Bulls en el último lugar de la Zona A, con apenas 18 puntos y a 14 unidades de la zona de clasificación para la próxima ronda. El equipo de La Pulga, quien se convirtió en capitán y registra 10 goles en sus primeros 11 partidos, tiene solo 12 jornadas por delante para meterse en los playoffs.

“En realidad, lo que ha sucedido, es que la Leagues Cup terminó, hemos podido ganar el partido de semifinales de la US Open Cup y casi hay un mes completo para jugar la final. De alguna manera, en esta primera instancia, podemos pensar absolutamente en que situación nos va a encontrar la liga porque depende de lo que pase en estos dos o tres partidos que vienen, si nuestras aspiraciones a clasificar son lógicas o no. Cuando llegue la semana de la final de Copa, le daremos más prioridad a este partido”, agregó Martino.

Lionel Messi, campeón de la Leagues Cup en el inicio de su ciclo, viajó desde Cincinatti –donde clasificaron a la final de la US Open Cup– directamente a Nueva Jersey con el plantel de Inter Miami para enfrentar este sábado a New York Red Bull. Vienen de una desgastante victoria (hubo 30 minutos de alargue y penales), por lo que Martino hablará con los referentes (también Sergi Busquets y Jordi Alba) para ir organizando una rotación impostergable.

Tras el partido en Nueva York, Las Garzas recibirán este miércoles a Nashville SC por la MLS y el domingo 3 de septiembre visitarán a Los Ángeles FC. Luego, Leo Messi viajará a la Argentina para el primer partido de Eliminatorias al Mundial 2026 ante Ecuador en Buenos Aires (7 septiembre) y luego ante Bolivia en La Paz (12 de septiembre).

“Hay una cuestión que es de toda la carrera de Leo (Messi) que es que él quiere jugar siempre y quiere jugar todos los partidos. A veces hay que convencerlo para que pare, para que justamente se pueda recuperar y esté apto para los partidos. Pero todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta de entender si él tiene que jugar o no”, apuntó el Tata ante la prensa.