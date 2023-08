La reunión entre Lionel Messi y Novak Djokovic en Nueva York

viernes 25 de agosto de 2023 | 8:15hs.

Dos de las personalidades más grandes del deporte mantuvieron un encuentro en Nueva York. El siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, se reunió con el máximo ganador de grand slams -23-, el tenista serbio Novak Djokovic.

El encargado de retratar este encuentro y sacarlo a la luz fue el empresario Jorge Mas, uno de los principales propietarios del Inter Miami de la MLS. El cubano no ocultó su felicidad por coincidir con las dos leyendas. En su cuenta de Twitter escribió “¡What a Night!” (¡Qué noche!, en español) junto a dos emojis de una cabra, en alusión a la palabra GOAT (significa cabra en inglés), por las siglas de Greatest Of All Times (Mejor de todos los tiempos, en español).

Nole viene de vencer al joven español Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati y ahora se encuentra en la ciudad para afrontar el US Open, certamen que ganó en tres oportunidades (2011, 2015 y 2018). El segundo preclasificado al torneo estadounidense iniciará su camino ante el francés Alexandre Muller (raqueta 85 del planeta).

La Pulga, por su parte, viajó a Nueva York para afrontar su primer encuentro de la MLS con las Garzas. Este sábado, desde las 20.30, visitará el Red Bull Arena de Nueva Jersey para medirse ante el New York RB.

Aunque los dirigidos por Gerardo Martino cambiaron radicalmente desde el desembarco del campeón del mundo en Qatar 2022 al conquistar la Leagues Cup y llegar a la final de la US Open Cup, lo cierto es que se encuentran en una incómoda situación en el torneo local al figurar en el último lugar de la Conferencia Este con 18 unidades, 14 menos que Montreal Impact, último en clasificar al Repechaje de los playoffs.

El cronograma del Inter Miami marca que su siguiente compromiso será ante el Nashville SC el miércoles 30 de agosto y después viajará a Los Ángeles para medirse ante Los Angeles FC el domingo 3 de septiembre. Luego se prevé que Messi se sume bajo las órdenes de Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador y Bolivia en el marco del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. De esta manera, los de Fort Lauderdale no contarían con el ‘10′ para recibir el sábado 9 de septiembre al Kansas City.

Vale recordar que esta no es la primera vez que ambos atletas coinciden en un mismo escenario. Djokovic estuvo presente cuando el Paris Saint Germain se adjudicó la Ligue 1 de Francia. El tenista se encontraba en la capital francesa ya que estaba disputando Roland Garros.