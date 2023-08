Reapareció Larreta y ratificó su apoyo a Patricia Bullrich como candidata a presidente

jueves 24 de agosto de 2023 | 11:36hs.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró hoy que “la mejor respuesta a los problemas de los argentinos se llama Juntos por el Cambio” y adelantó que en los 60 días que restan para las elecciones presidenciales el espacio opositor reforzará esa identidad. “Vamos a estar más Juntos y más por el Cambio que nunca, con un programa de desarrollo que ponga en el centro al trabajo, la educación y la seguridad, que apueste al federalismo y nos vuelva a insertar en el mundo”, afirmó en el encuentro del Consejo de las Américas, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Tras la finalización de su presentación, Rodríguez Larreta se acercó a saludar a Bullrich, Petri, Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA, y Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC.



El Jefe de Gobierno porteño reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, que estaba frente a él en la primera fila de invitados, junto a Luis Petri, candidato a vicepresidente. “Voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente, Patricia, y para que Juntos por el Cambio vuelva a ser Gobierno nacional. Todo lo que hice en la Ciudad, la experiencia que junté a lo largo de todos estos años, mis creencias, los equipos que trabajan con nosotros, todos están a disposición para que juntos ganemos la elección. Y lo voy a hacer siguiendo los valores que me guiaron siempre”, señaló ante la mirada de la ex ministra de Seguridad.



Como parte de su mensaje de unidad, Rodríguez Larreta agregó: “Dentro de Juntos por el Cambio voy a seguir sosteniendo la necesidad de construir una amplia mayoría en base al consenso que nos permita transformar profunda, rápido y para siempre. Y voy a ayudar a construir esas mayorías. Porque mis convicciones no cambian por la coyuntura ni por el resultado de una elección. Yo siempre voy a trabajar, trabajar y trabajar para sacar este país adelante y devolverle la esperanza a todos los argentinos”.



También se refirió a los desafíos futuros: “Nuestro país necesita un shock de confianza internacional que nos ayude a aprovechar el contexto global. No podemos tener otro gobierno que, como el kirchnerismo, maneje la política exterior por ideología y simpatías del presidente de turno. No podemos desconocer a nuestros principales socios comerciales. Necesitamos atraer inversiones para generar trabajo y abrir mercados para vender ese trabajo al mundo. Por eso hay que trabajar para mejorar el Mercosur, poner en vigencia los acuerdos con la UE y EFTA, acelerar el ingreso a la OCDE y profundizar nuestros acuerdos con EE.UU”.



Previamente, Rodríguez Larreta repasó las transformaciones realizadas durante los 16 años de trabajo en la Ciudad, ocho de ellos como Jefe de Gobierno. Explicó que su gestión tuvo dos prioridades. “La primera, fue profundizar las bases que necesitamos los argentinos: la educación pública, el trabajo y la seguridad”, aseguró.