Se confirmó el rival del Inter Miami de Messi en la final de la US Open Cup

jueves 24 de agosto de 2023 | 11:45hs.

Inter Miami sigue haciendo historia en el fútbol de los Estados Unidos y este miércoles avanzó a la semifinal de la US Open Cup tras eliminar a Cincinnati. Ahora, deberá prepararse para jugar la gran final el 27 de septiembre ante Houston Dynamo, conjunto que superó en tiempo suplementario por 3 a 1 al Real Salt Lake.

Aunque en un primer momento se especuló con que la definición podría trasladarse al Hard Rock Stadium (tiene una capacidad para aproximadamente 65 mil espectadores), lo cierto es que la franquicia de la Florida confirmó que el encuentro se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

“Inter Miami CF está listo para jugar otra final, esta vez albergando la primera cuando el Club se enfrente al Houston Dynamo el miércoles 27 de septiembre en la final de la Copa Abierta de Estados Unidos en el DRV PNK Stadium. La hora de inicio se anunciará en un futuro próximo. Los miembros de abonos de temporada recibirán una preventa exclusiva el jueves 24 de agosto, de 12 p. m., hora del este, a 4 p. m., hora del este. Para participar en esta preventa exclusiva para miembros, los miembros de abonos de temporada recibirán un correo electrónico con un código de promoción a las 12 p. m., hora del Este. El público en general tendrá la oportunidad de comprar boletos para la noche histórica hasta agotar existencias a partir de las 4 pm ET y la información para comprar boletos será anunciada por el club en sus canales digitales en ese momento”, advirtió el conjunto rosa y negro mediante un comunicado.

No obstante, el equipo liderado por Lionel Messi no tiene prácticamente tiempo para celebrar porque ahora debe mentalizarse en el objetivo de la Major League Soccer. El equipo rosa volverá a competir en la MLS el sábado 26 de agosto y lo hará fuera de casa frente a los New York Red Bulls. El encuentro se jugará a las 19.30, horario local, 20.30 de Argentina y podrá seguirse por Apple TV, con la suscripción de MLS PASS. Posteriormente tendrá dos encuentros exigentes, ya que recibirá al Nashville SC en Miami y luego viajará a California para enfrentarse a Los Ángeles FC (LAFC) de Carlos Vela, vigente campeón de la MLS Cup.

El equipo de Florida, con solo 18 puntos tras 22 partidos, está obligado a firmar una notable remontada en sus últimos 12 encuentros de liga si quiere estar en los Playoffs. El conjunto rosa se encuentra a 14 puntos de Montreal y Chicago Fire, equipos que actualmente estarían clasificando al repechaje por un puesto en los Playoffs.

Además, el equipo hace 11 partidos que no gana en este certamen, ocho de los cuales fueron derrotas, pero claro, esto sucedió antes de la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Al margen de lo que suceda, Inter Miami tiene garantizado un puesto ya para el año que viene en la Copa de Campeones de la Concacaf gracias a su triunfo en la Leagues Cup.

En cuanto a la demanda por ver al ex Barcelona y PSG, los precios de los boletos han aumentado casi un 1.000% sobre lo usual para los Red Bulls de Nueva York. El sitio VividSeats vende tickets en promedio de USD 483, muy por encima de los USD 46 habituales. Además, hay asientos que cuestan USD 3.600, mientras que los más accesibles rozan los USD 350.