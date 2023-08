Anticipo de fiesta en el paseo costero

miércoles 23 de agosto de 2023 | 6:08hs.

Desde las 9 de de ayer, la Costanera posadeña comenzó a vibrar al ritmo de los tambores y al grito de los estudiantes que desfilaron por las calles, haciendo eco de la alegría compartida. La antesala de la fiesta se vivió a pleno en el Parque La Cantera.

Los jóvenes del Instituto San Arnoldo Janssen, ganadores de la Estudiantina 2022, fueron los encargados de dar inicio a la primera prueba piloto (PP) de este año, levantando el telón para que también desfilaran las otras 24 escuelas que ocuparon la calle para brillar y contagiar ritmo en una jornada que se desplegó hasta casi las 20.

La emoción de la juventud se sintió desde el momento de la concentración, en la previa de cada pasada inaugural. Directoras y directores alentaron a sus grupos para que en la calle den lo mejor y se diviertan durante todo el desfile. Entre cantos y pasitos organizados al compás, los estudiantes hicieron rugir chanchas, cajitas, redoblantes y otros instrumentos, marcando el ritmo en la previa de la gran fiesta.

El clima estuvo a favor de los chicos, sin lluvia a la vista y con un cielo despejado. Aunque el radiante sol y el agobiante calor –sobre todo en horas cercanas al mediodía y la siesta misionera- hicieron que las aguateras caminaran más que los protagonistas de la fiesta, ya que debieron estar muy atentas para hidratar a los participantes y acompañar durante la pasada.

Nuevo escenario

Respecto del cambio de locación, ya que tradicionalmente las pruebas piloto y noches de calle de la fiesta se desarrollan en el cuarto tramo de la Costanera, profesores y estudiantes manifestaron su descontento, puesto que no están a favor y aseguran que no encuentran fundamentos claros por parte de la organización sobre por qué trasladar la fiesta. Es que tras la propuesta de la Municipalidad de trasladar los festejos a la zona de la cascada, los estudiantes y representantes de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) llevaron adelante una campaña con recolección de firmas para pedir que el escenario de la fiesta no cambie. Finalmente, la semana pasada se llegó al acuerdo de celebrar la Estudiantina en el cuarto tramo, como es tradición. Sin embargo, la PP se desarrolló en La Cantera.

“No tiene sentido traer la fiesta acá. No entendemos el porqué” expresó una de las madres aguateras del colegio Inmaculada.

Además, el estudiantado no sólo defendió el tradicional espacio como un punto histórico para la realización de la fiesta, sino también aludieron que la zona propuesta recientemente tiene obstáculos que tornan más complejo el desfile. El traslado de los instrumentos, muchas lomadas de burro y subidas y bajadas constantes fueron algunas de las razones que enumeraron como dificultades para las pasadas.

Con el corazón listo para disfrutar

El Janssen, último campeón de la fiesta estudiantil, entró en escena brindando un gran show. El estudiantado presentó sus ritmos con una banda de música particular, ya que los encargados de la apertura eran tres jóvenes que tocaron un armado de instrumentos de percusión de cinco elementos, una especie de batería que llevaban a cuestas mientras la hacían sonar.

Seguidamente fue el turno de la Comercio 6, con sus largas filas de cuerpo de baile que siempre prometen un show parejo e imperdible. Al ritmo de la batucada, desplegaron esplendor y mucha alegría.

Así uno a uno, fueron mostrando sus ritmos y coreografías. Para antes del mediodía también habían hecho su paso triunfal el Instituto Jesús Niños, El BOP 1, la Normal Mixta, la Inmaculada Concepción y el Santa María.

En diálogo con El Territorio, los estudiantes de diferentes escuelas coincidieron que la diversión y camaradería son pilares de esta gran fiesta y que, con tanta alegría desbordando, la competencia queda relegada.

“Venimos a disfrutar. Le ponemos mucho esfuerzo y trabajo a esto, por eso presentamos un gran cuerpo de baile. Pero lo importante es pasarla bien”, resumieron directoras de cuerpo de baile de la Normal Mixta, que desfilaron con colores flúor, llenando de colores la calle.

Por la tarde, las demás escuelas completaron el cronograma de pasadas. Algunos establecimientos como Santa Catalina y el Pedro Goyena desfilaron con sus uniformes característicos; agregando detalles de colores, strass y maquillaje.

En tanto, la Epet 2 hizo su pasada con la tradicional apuesta deportiva. Como todos los años, vestidos con los colores de River, Boca, Argentina, Racing, San Lorenzo y hasta con camisetas de equipos de fútbol de otros países, los jóvenes desfilaron con sus camisetas de fútbol preferidas.

Cada escuela le dio su impronta a la primera gran jornada de fiesta. Y todos coincidieron en la alegría de bailar al son de los tambores.



Programa

Segunda PP:

6 de septiembre (jueves 7 fecha comodín)

PP del Anfiteatro:

lunes 2 de octubre (fecha comodín 3 de octubre)

Expo Carrozas:

21 de septiembre (fecha sujeta a cambios o modificaciones)

Noches de calle:

- Viernes 22 de septiembre (fecha comodín domingo 24)

- Sábado 23 de septiembre (fecha comodín domingo 24)

- Viernes 29 de septiembre (fecha comodín domingo 1 de octubre)

- Sábado 30 de septiembre (fecha comodín domingo 1 de octubre)

Show de Scolas:

Viernes 6 de octubre (fecha comodín sábado 7 y domingo 8 de octubre).

El Pedro Goyena desfiló al ritmo de su banda con una performance prolija y muy pareja. Foto: gianella perotti

La Normal Mixta brilló con tonos flúor y gritos de algarabía. Foto: marcelo rodríguez

El Humanista eligió el negro para deslumbrar sobre la calle. Foto: joaquin galiano

La Epet 2, como todos los años, se presentó con camisetas de fútbol y gorritas. Foto: joaquin galiano

La Epet 1, crítica e iluminada, irrumpió en escena con una presentación impactante. Foto: joaquin galiano

El Santa Catalina brilló, como ya es tradición, con sus pasos de baile. Foto: g. perotti

La Comercio 6 pasó con su tradicional uniforme blanco y azul, además de brillo y maquillaje artístico. Foto: marcelo rodríguez

Guardapolvos y medias coloridas, en el cuerpo de baile de la Mixta. Foto: m. rodríguez

Los del Janssen idearon instrumentos y movilidad para lucirse. Foto: Marcelo rodríguez

La batucada del Jesús Niño lleno de ritmo y alegría la jornada. Foto: marcelo rodríguez