El Mago Capria le puso los puntos a Agustín Almendra por su mensaje para Darío Benedetto

martes 22 de agosto de 2023 | 12:45hs.

Este miércoles a las 21.30 arrancará la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing. La ida será en la Bombonera y la vuelta será exactamente una semana después en el Cilindro de Avellaneda. Los jugadores ya empezaron a calentar el clima.

Darío Benedetto comenzó este duelo contra Agustín Almendra: aseguró que no se arrepiente de lo que dijo sobre el juvenil y que no le daría un abrazo cuando se encuentren, aunque tal vez lo saludaría. El futbolista de la Academia le contestó que directamente preferiría no saludarlo porque no vale la pena.

Rubén Capria, director deportivo de Racing, trató de calmar las aguas y bajarle los decibeles al cruce mediático: “No sirve para nada lo que dijo. Está claro que hablamos con Agustín. Tenemos que erradicar el morbo, hay que tener recaudos. Estamos en un momento social en el que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de evitar”.

Además, el Mago quiso quitar la violencia del medio, para dejar un mensaje de tranquilidad en los hinchas: “No le pongo un tinte bélico al partido. Tuve la posibilidad de jugar este clásico y es hermoso. Hay que desterrar lo de vida o muerte. A mí me gusta disfrutar del juego”.

¿Qué se dijeron Darío Benedetto y Agustín Almendra?

El delantero de Boca dio una entrevista con ESPN en la previa del cruce ante Racing y no esquivó el tema de su viejo entredicho, cuando Almendra se había peleado con Sebastián Battaglia, lo desacreditó y el Pipa había declarado que “nunca entendió la camiseta que tenía puesta”, entre otros comentarios. En el nuevo reportaje, Benedetto soltó: “No me arrepiento, quedé como un bocón, pero no me arrepiento. Yo sé por qué lo hice y el grupo también, eso me deja tranquilo”, respondió Benedetto.

Por supuesto, la presencia de Almendra y lo conflictivo de su salida es un tema más que atractivo y el Pipa lo sabe. Por eso, contó qué haría en caso de cruzarse con su excompañero en la serie ante Racing: “No le doy un abrazo, pero sí lo saludo”.

El Pipa, además, reveló que luego de aquella polémica volvió a ver a Almendra y que “no hay ningún problema”. “Nos cruzamos cuando él estuvo entrenando en Boca mientras se le terminaba el contrato y nos dábamos la mano. No hay ningún rencor. Son cosas que quedaron ahí. Él sabe lo que pasó, yo también y no hace falta aclarar absolutamente nada. Nos damos la mano y chau”, afirmó.

El juvenil que ahora juega en Racing no se quedó atrás: “Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. La verdad, yo ni lo saludaría. Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras, él mismo dijo que era un buchón”.

“No volví a hablar con él, para qué voy a hablar con un muchacho así”, continuó. Luego, ante la consulta sobre si gritaría un gol ante el Xeneize, dijo: “Le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca”.