La ley de alquileres encenderá la pelea preelectoral en la Cámara de Diputados

domingo 20 de agosto de 2023 | 10:00hs.

El miércoles próximo la Cámara de Diputados de la Nación tratará la situación de los alquileres, un tema que preocupa a los inquilinos que ante la baja de la demanda y la suba fenomenal de los precios, lo que convirtió la búsqueda de un alquiler de vivienda en una misión imposible.



La sesión que está planificada para las 12 del mediodía del próximo miércoles fue solicitada por los diputados del bloque de Juntos por el Cambio que mantuvieron conversaciones con los legisladores de otros bloques minoritarios como para alcanzar el quórum necesario que les permita concretar la sesión.



Los diputados Mario Negri (UCR) Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Agustín Domingo (Juntos por Río Negro) referentes de las fuerzas que solicitaron la mencionada sesión, discutieron virtualmente las posibilidades de reunir el quórum de 129 diputados y obtener mayoría de legisladores con el objetivo de derogar la ley en vigencia o reformarla.



“Estamos cerca del quórum, en realidad no deberíamos tener problemas, pero estamos viendo qué hacen los tres diputados de Javier Milei y los dos misioneros del bloque del Frente de la Concordia Misionero”. explicó una fuente del interbloque de Juntos por el Cambio el viernes pasado.



Para el caso de que se logre la presencia de los diputados necesarios para realizar la sesión, la idea de Juntos por el Cambio es aprobar un proyecto que establece retrotraer los contratos de alquiler al plazo de dos años y que el modelo de ajuste sea acordado entre las partes.



La ley de alquileres que actualmente está en vigencia establece tres años de duración del contrato entre inquilinos y propietarios y una actualización anual basada en el Índice de Precios al Consumidor acorde a la inflación y el Ripte que mide la evolución de los salarios de los trabajadores, para evitar la discrecionalidad de los propietarios y las inmobiliarias al momento de fijar los montos.



Pero la realidad del mercado de viviendas para alquilar en el país es actualmente un terreno en el que pasa de todo. En principio la ley en vigencia no es respetada. Y se realizan contratos entre las partes con cláusulas que nada tienen que ver con la ley. Pero además la cuestión de fondo es la inflación que hace que suban todos los precios y los alquileres no están fuera de esa suba descontrolada.



Por eso el debate que podrían dar los diputados el miércoles próximo promete meterse de lleno en un tema sensible para los millones de argentinos que no tienen un techo propio y que necesitan alquilar un hogar donde vivir.



Reforma o derogación

En el seno de Juntos por el Cambio en este momento siguen debatiendo si el camino para superar el drama que hoy significa alquilar un inmueble es la derogación de la actual ley o la reforma de la misma.



La derogación es pedida por algunos legisladores de ese espacio político y por los que responden a Javier Milei, pero al mismo tiempo no es aceptada por diputados propios y tampoco por los interbloques Federal ni de Juntos por Río Negro, que son esenciales para lograr el quórum.



La coalición opositora impulsó un dictamen de minoría en el que se propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. Sobre esta última iniciativa el plazo de ajuste fijado para los alquileres es cuestionado incluso por legisladores del mismo espacio opositor.



Inquilinos en estado de alerta

Las agrupaciones de inquilinos están en modo alerta y salieron públicamente a marcar su postura.”Cuidado con los cambios que harán”, advirtieron los inquilinos que temen que lo que voten el miércoles próximo en la Cámara de Diputados de la Nación haga honor al dicho de que a veces el remedio es peor que la enfermedad.



Una de las cuestiones que reivindican las asociaciones de inquilinos es la duración. Cabe recordar que pasó de dos a tres años y resaltan que esto da estabilidad y un poco menos de incertidumbre a los inquilinos.



Diego Fernández Camillo es miembro de la Asociación Platense de Inquilinos y advirtió que “el reciente resultado de las elecciones primarias nos preocupa porque con la avanzada de Milei en materia de alquileres significa ir hacia una mayor vulneración de derechos”.



Seguidamente destacó que “sabemos que ese pensamiento liberal de dejar todo en manos de inquilinos y propietarios con escasa participación del Estado significa un grave perjuicio para los que no tenemos casa propia, porque justamente los dueños de las propiedades y las inmobiliarias tienen mucho más poder que el inquilino para decidir los términos de un contrato”.



Algunas asociaciones que nuclean a inquilinos están evaluando la posibilidad de manifestarse el miércoles próximo frente al Congreso de la Nación para “que los diputados entiendan que necesitamos una ley que contemple la actual situación económica y social. Y que dejar todo en manos del mercado significa autorizar ‘alquilerazos’ que serán impagables”.

Dictámenes y distintas posiciones

Los dictámenes de reforma de la Ley de Alquileres que están en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles son dos: uno de la mayoría impulsado por el Frente de Todos y otro de minoría bancado por Juntos por el Cambio.



El de mayoría, del oficialismo, no cuenta con los votos necesarios. De todos modos, según explicaron desde la bancada del Frente de Todos que conduce Germán Martínez, este sector político seguirá defendiendo ese dictamen que propone mantener los ejes centrales de la actual ley. El dictamen de la minoría que planea aprobar Juntos por el Cambio propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. “En Juntos por el Cambio hay fugas que quieren la derogación de la ley mientras que el kirchnerismo no va a acompañar eso y en ese caso sólo quedaría bien parado Javier Milei porque rechaza los dos dictámenes y sólo acompaña la derogación”, explican desde Juntos por el Cambio.



Para votar la derogación de la actual ley no dan los números porque al no tener dictamen se requiere dos tercios de los votos y esa postura por el momento es difícil que sea lograda el próximo miércoles.