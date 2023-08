Mañana se disputará la tercera fecha de la Liga de Puerto Rico

sábado 19 de agosto de 2023 | 20:41hs.

Este domingo se va a disputar la tercera fecha de la Liga Regional de Puerto Rico. Los elencos que integran este campeonato buscan la clasificación al Torneo Provincial del año que viene, además de dar la vuelta olímpica.

Por la zona A, Timbó de Jardín América -que viene de ganar el clásico en la última fecha- recibirá a Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya. En tanto, el Club Jardín América visita al Club 25 de Mayo de Puerto Rico y Belgrano en El Alcázar será anfitrión ante Papel Misionero de Capioví.

Por la zona B, Atlético Garuhapé recibirá a Atlético Hipólito Yrigoyen, partido de equipos que necesitan los 3 puntos en razón de que el local sumó solo una unidad en las dos primeras fechas y el cuadro visitante perdió en los dos compromisos anteriores. Además, Atlético Demisiones va a recibir a Mandiyú de Garuhapé y en el mismo grupo Atlético León de Puerto Leoni queda libre.

Partidos del domingo



Zona A

Belgrano de El Alcázar vs. Papel Misionero de Capioví, 16 horas.

Timbó de Jardín América vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, 16.30 horas.

Club 25 de Mayo vs. Club Jardín América, 16 horas.

Zona B

Atlético Garuhapé vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, 16.30 horas.

Atlético Demisiones de Capioví vs. Mandiyú de Garuhapé, 17 horas.

Libre: Atlético León de Puerto Leoni.