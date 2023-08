Nicole Neumann habló del distanciamiento con su hija Indiana: “Se dicen muchas mentiras”

sábado 19 de agosto de 2023 | 10:30hs.

Desde finales del año pasado que Nicole Neumann e Indiana Cubero, su hija mayor, están distanciadas. La joven, que en octubre cumplirá 15 años, se mudó a la casa de su padre Fabián Cubero, en la cual también vive Mica Viciconte, pareja del exdefensor de Vélez Sarsfield y archirrival de Nicole.

Así las cosas, Neumann habló como nunca sobre el vínculo con su hija en una nota que le dio a Socios del Espectáculo (El Trece) en el marco de una avant premiere a la que asistió el último jueves por la noche. “¿Es difícil ser mamá?”, comenzó preguntándole el cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Sí, obvio, tener seres humanos que dependen de vos, que son tu responsabilidad... También es el mayor placer de la vida”, comenzó diciendo Nicole.

En cuanto al hecho de tener una hija adolescente, la modelo y conductora dijo: “Bueno, es así, son etapas… Etapas que hay que pasar, etapas que hay que acompañar, etapas que hay que programarse, tener más paciencia. Entender, a veces comprender. Sobre todo acompañar, son momentos. Cada chico tiene su historia, su entorno… Son un montón de cosas”.

“Se dice mucha mentira, igual, mucho biri biri. Porque yo, aparte, preservo la intimidad de mis hijas, todo lo que les pasa. Es que no les gusta nada que se hable de ellas en la prensa, así que yo sufro un montón que todo el tiempo se filtren cosas. Por ellas, sobre todo. Me parece horrible”, apuntó Nicole cuando la consultaron por la verdad de cómo están las cosas con su hija Indiana.

“Pero bueno, es lo que hay, así que yo trato de trabajar desde donde puedo, que es la contención, el cariño, saber dónde pueden encontrar siempre la verdad y la sinceridad. Es todo un camino de acompañamiento con los chicos”, agregó.

“Yo soy una persona muy sencilla, no soy rebuscada. Para mi las cosas son como son, son blanco o negro, tienen que ser así. Todos queremos vivir en paz y fluir en la vida. No es complicado hacerlo, es complicado cuando uno quiere complicarlo. Pero en realidad es muy fácil hacerlo”, cerró el tema.

Indiana cumplirá 15 años el próximo 18 de octubre. El camino más habitual sería hacer una gran celebración como se estila en en esta etapa de la adolescencia, pero al parecer ella tiene otros planes más sencillos. Además, en la actualidad la joven está alejada de su madre por diversos motivos y vive en la casa de su padre.

En el ciclo Intrusos (América), la periodista Laura Ubfal aseguró: “En octubre, Indiana festeja su cumple de 15 y Nicole no hará nada. Todos sabemos que mínimo se organiza un año antes... Si Nicole está organizando hace un año y medio su boda con Manu Urcera”. Además, la panelista explicó: “Muchos medios pusieron que hubo un acercamiento entre ellas y que Nicole le hará la fiesta de 15, pero no es nada cierto”. Luego, agregó: “Yo me enteré que Mica y Fabián le ofrecieron hacer una fiesta a Indiana por su cumpleaños, pero ella no quiere saber nada. Todavía no hay revinculación con su mamá”.

La periodista Marcela Tauro también dio información al respecto: “En un momento cuando Nicole y su hija tenían charlas por Telegram, ella le preguntó si quería su fiesta de 15 y que si quería que lo organicen, pero la chica no contestó”. Por último, la Ubfal señaló: “Ella por ahora quiere una mini reunión íntima con su familia y sus hermanas”.