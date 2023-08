Penayo: “Vemos un ataque destructivo a nuestra gestión”

viernes 18 de agosto de 2023 | 10:30hs.

Ante la denuncia al defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, por abuso de poder y violencia por razones de género, el funcionario salió al cruce de las declaraciones en su contra y señaló que los denunciantes no son empleados de la Defensoría. El miércoles la Asociación Civil Huellas de Género ofreció una rueda de prensa en la cual respaldó las denuncias de trabajadoras del Estado, realizadas ante el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, que involucran al personal jerárquico del organismo.

“Lo que nosotros vimos en la conferencia de prensa, donde había grupos políticos, claramente, un discurso donde se hablaba de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, en cierta situación de agresión. La Defensoría del Pueblo tiene una planta de trabajadores que ustedes pueden apreciar, están todos acá, acompañando, son todos personal de la Defensoría del Pueblo, y tienen cuatro trabajadores afuera, adscritos. Uno está con Joselo Shuap, ministro de Cultura; una con el intendente de Posadas y dos con la concejal Mariela Dachari. Después no tenemos otro personal. Nosotros tampoco hemos visto allá, en esas conferencias, ningún personal. Lo que sí vemos es un ataque destructivo hacia la gestión, lo que vemos es que, básicamente, se está socavando la gestión que venimos haciendo desde hace seis años”, manifestó Penayo.

“No fuimos notificados de nada, de ninguna denuncia, de ningún tipo, excepto que ayer por la mañana el equipo de la Defensoría del Pueblo, del área jurídica, fue al Ministerio de Trabajo, y se encontró que hay una nota presentada recién el día miércoles, y ellos hablaban de una conciliación, dicha conciliación jamás se dio”, aseveró.

Y en esa línea advirtió que hará una denuncia penal por difamación hacia su persona. “Acá los contratos son con relación, al finalizar el contrato se evalúa si se les necesita o no, porque son contratados profesionales. Despedidos no hay ninguno, y que me muestren uno, alguien se haya despedido. Entonces, básicamente estamos falseando la verdad y creando una verdad que no existe. Se me acusó, y voy a ir a la justicia penal, por supuesto. Vamos a radicar una denuncia contra todos aquellos que han dicho que el defensor abusa sexualmente. Es una locura, que no tiene ningún tipo de precedente”, sostuvo.