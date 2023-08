Salió a la luz un audio en el que Mariano Caprarola reveló por qué no denunció a Aníbal Lotocki

viernes 18 de agosto de 2023 | 8:15hs.

La salud de Mariano Caprarola se fue deteriorando con el correr de los años desde que en el 2010 el médico Aníbal Lotocki le practicó una cirugía estética en la cual le inyectó metil metacrilato en los glúteos. Esta sustancia, prohibida en grandes cantidades, le ocasionó serios problemas renales. Al igual que en el caso de Silvina Luna, esta situación le produjo una hipercalcemia en la sangre que le trajo cálculos y una insuficiencia renal.

Producto de esto, el lunes pasado el panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) se internó en el Centro Medicus de la calle Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires para que le practicaran una intervención para extraer las piedras que tenía en los riñones. Si bien se trató de una operación programada y sin demasiados riesgos, el productor de moda se descompensó tras la cirugía debido a un shock hemorrágico que, en la tarde del jueves, le ocasionó un paro cardiaco que terminó con su vida.

La noticia de su muerte conmovió a todo el ambiente artístico y también fue un shock entre sus seguidores. Así las cosas, Ángel De Brito comenzó su programa LAM, por América, rindiéndole una despedida a su compañero. Luego, al aire, el conductor reveló unos mensajes que se había intercambiado con el panelista el 29 de junio pasado, con motivo del tema de la salud de Silvina Luna, incluso en algunos se escuchaba la propia palabra de Caprarola.

“En realidad es que no le hice ninguna demanda, yo me operé, me salvé la vida y todo, no le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo en ir a decírtelo, o sea sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos como quemarlo en todos lados”, confesó en un audio al conductor de LAM.

“Le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que Lotocki no era lo que vendía”, comenzó detallando De Brito. Enseguida, continuó: “Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki”.

Más adelante, el conductor reprodujo las palabras de Caprarola acerca de su relación con el médico. “Yo fui a cumpleaños y en esos cumpleaños había un político muy importante”. Luego, Ángel reveló lo que le dijo Mariano en ese momento al respecto de la supuesta protección que tenía Lotocki. “Y me dijo textual: ‘si lo cuento públicamente me matan y termino en un zanjón”.

Entonces, De Brito reflexionó acerca de la razón por la cual el panelista no había denunciado al médico. “O sea vivía con ese miedo también de poder aparecer muerto en un zanjón”, disparó el conductor de LAM. Según destacó Yanina Latorre, Mariano contó que tenía guardado en su caja de seguridad el nombre de la persona que estaría protegiendo al médico.

Cabe recordar que también durante este jueves, en un duro fallo, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó la última jugada de la defensa de Aníbal Lotocki, por lo que fue inhabilitado de manera preventiva para ejercer la medicina hasta tanto se confirme o no su condena a 4 años de prisión por lesiones graves contra Silvina Luna y otras figuras del espectáculo.

La defensa del médico pretendía anular el fallo que lo había suspendido en el ejercicio profesional. “La vía escogida es improcedente, a la vez que la presentación padece de serios defectos de fundamentación”, dijeron los jueces Héctor Magariños, Alberto Huarte Petite y Pablo Jantus. Hasta el momento, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.