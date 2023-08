La vida del Dibu Martínez será llevada a una película animada

lunes 14 de agosto de 2023 | 11:05hs.

Esta es la historia de un chico de 9 años, que como tantos otros de su Mar del Plata natal se pasa el tiempo entre ir a la escuela y jugar al fútbol. Más específicamente atajando, volando de aquí para allá para intentar que no le conviertan goles. Su vida cambia cuando un día, en el aula de la escuela, descube que tiene un superpoder: posee el don de parar el mundo. No sabe bien cómo ni por qué, pero puede detener todo a su alrededor. Un poder que tendrá a mano cada vez que se ponga los guantes y que lo convertirá en un deportista extraordinario. Así será, a grandes rasgos, la trama de Emi en off, el título tentativo de la película animada que contará la historia de vida de Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero de la Selección Argentina de fútbol campeona del mundo.

Producida por Orsai, la película animada sobre la historia del arquero argentino contará con una dupla creativa de lujo: el escritor Hernán Casciari será el encargado realizar los guiones, mientras que el dibujante y humorista Liniers el que ilustrará el film.

Además, el arquero que se convirtió en “héroe nacional” en el Mundial de Qatar con sus atajadas tendrá una participación activa en el proyecto, supervisando cada detalle del guión. Emi en off tendrá un financiamiento colectivo, en el que la gente puede transformarse en socia productora haciendo un aporte monetario al proyecto, tal como ocurrió con La uruguaya, la película basada en la novela de Pedro Mairal que se estrenará en las salas el 17 de agosto.

Con este modelo de cine en colaboración, Orsai busca ser una alternativa al circuito de comercialización tradicional de obras audiovisuales.

Cuándo comienza la producción de Emi en off

Comenzará en estos días, con el primero de los quince encuentros semanales -de agosto a diciembre- que Casciari, Liniers y el Dibu Martínez tendrán vía streaming para ir desarrollando el guión y las ilustraciones.

La novedad del proyecto es que todos aquellos que hayan aportado al financiamiento de la película podrán presenciar virtualmente cada una de esas reuniones. Y no solo eso: también tendrán la posibilidad de aportar ideas, votar, participar y decidir el rumbo de la trama. Además, quienes financien el proyecto recibirán el dinero recaudado por la venta del film a plataformas, en forma proporcional.

“Es la historia del Dibu, sobre todo lo que vivió entre los 12 y los 16 años, sabiendo que después llegó a lo más alto que se puede llegar. Para un pibe es una locura saber que eso es posible”, contó Casciari al momento de anunciar el proyecto en orsai.org. El escritor dio detalles del guión que imagina. “Es un chico completamente normal que en un momento descubre, en la parte de adentro del ombligo, que puede parar el mundo. Y que el chabón camina y nadie más camina. Lo descubre en el aula. Después se da cuenta que se desinterrumpe y que la vida sigue. Y la segunda vez que lo intenta es jugando un partido de fútbol”, adelanta.

Las ilustraciones de la película animada estarían en manos de Liniers, que confesó que se mostró imposibilitado de rechazar la invitación para ser parte del proyecto. “Hernán (Casciari) me mandó un mensaje diciéndome que tenía una idea para hacer algo. Yo tenía la idea de darle un 'No' automático porque estaba medio zarpado de trabajo. Pero cuando me dijo que era la historia del Dibu, le dije: 'me cagasté'. Es un tipo al que todos le debemos algo”, contó el creador de la tira Macanudo. “¿Sabes lo que tiene lindo? La razón por la que dije que sí es que el Dibu defiende un rectángulo. Defiende el arco, donde está saltando de un lado para el otro. Y yo todos los días tengo también que defender un rectángulo en el diario”, explicó el humorista, que con Emi en off debutará en la ilustración animada para la pantalla grande.

Emi en off forma parte de “Cinco pelis”, el proyecto de Orsai para este año en el que se propusieron producir cinco films escritos por destacados guionistas del país y con financiamiento colectivo. Además de la película animada sobre el superhéroe argentino, los otros proyectos que ya están en desarrollo son: la comedia romántica La garganta del diablo, escrita por Tamara Tenenbaum; la comedia negra El rayo de Arquímedes, con guión de Pedro Saborido y Diego Capusotto; el drama de época Jaque al rey, a cargo de Felipe Pigna; y la serie distópica El fin del mundo, cuyos guiones co escriben Ana García Blaya y Chiri Basilis. Aquellos que quieran ser socios productores de “Cinco pelis” pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre, comprando bonos de 100 dólares (se puede aportar en pesos y criptomonedas) en Orsai.org.