Candidatos y vecinos llaman a votar en una jornada muy tranquila en los centros de votación

domingo 13 de agosto de 2023 | 11:55hs.

A las 8 de la mañana abrieron los centros de votación de todo el país, cuando en la tierra colorada el sol presagiaba una mañana de mucho mejor clima que la del 7 de mayo pasado. No obstante, el movimiento en los centros de votación se percibió mucho más lento y tranquilo que en aquella jornada en la que se definieron los representantes provinciales. Hoy, en una elección primaria nacional, en la que se definen candidatos, la presencia de votantes está siendo un tema de atención.

Por ello, tanto los funcionarios como el público con el que se comunicaron los periodistas de El Territorio que están realizando la cobertura en los centros de votación, remarcaron la necesidad de que la gente se tome en serio esta elección y se acerque a votar. A esta hora, en Misiones, el nivel de participación en más bajo de lo habitual, y desde las fuerzas políticas de la tierra colorada no descartan que se toque un nuevo piso histórico de participación.

"Los reportes preliminares que tenemos es que no hemos tenido ningún tipo de problemas en ninguna de las mesas habilitadas así que para nosotros es muy importante. Siempre el ejercicio al voto y de la democracia es importante, sobre todo en estos tiempos donde vivimos en el que es imperioso que los ciudadanos puedan elegir a sus candidatos, eso es fundamental y muy bueno así que esperemos que los misioneros y argentinos se vuelquen a esta jornada cívica para elegir como corresponde", indicó tras votar el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

En líneas similares se expresó el vicegobernador, y candidato a senador del oficialismo provincial, Carlos Arece. "Esta jornada tiene que ver con tratar de empujar a la población a que vote, que venga, que se acerque a los centros de votación de la provincia para ejercer su deber cívico de elegir a sus representantes. Es una elección importante porque se elige a quienes irán directamente a las elecciones de octubre, marca una tendencia. Hay que votar, hay que ejercer el poder cívico", explicó.

Desde la vereda de enfrente también se expresaron en ese sentido. El candidato a senador de Juntos por el Cambio, Ariel “Pepe” Pianesi hizo un llamado similar a la gente. “Esperamos y alentamos la participación de la gente, que se acerque a votar, que utilice la herramienta más valiosa que tenemos que es el voto. Aprovechemos este día tan lindo para que podamos dar vuelta la situación Argentina”.

Por fuera de la política, Francisco Ruiz que tiene 71 años y como en cada elección se acercó a votar temprano en Posadas, en la Escuela 528 ubicada en Suiza casi Rademacher, afirmó que “Los jóvenes tienen que cumplir con el deber. Nosotros ya vivimos y pasamos por varias crisis, pero es el futuro de ellos que se debe decidir y ellos tienen que hacerse cargo”.

Hilda Sosa se acercó a votar antes de las 11 a la misma escuela. Según comentó, siempre trabajó en las elecciones como fiscal. Por su salud, ya no trabaja tantas horas en los días electorales pero instó a la comunidad a que todos deben votar y cumplir con la democracia.

“Siempre voto esperando que sigamos en democracia y que se haga un país mejor. Me parece que hoy hay muy poca gente. Estuve fiscalizado en este establecimiento años anteriores y realmente hoy hay muy poca gente”, dijo Hilda en cuanto a la poca convocatoria.

No hay datos oficiales sobre el nivel de participación en Misiones, el conteo de participación que se suele dar pasado el mediodía en la tierra colorada, al realizar esta nota, no había sido confirmado. Por lo que quizás debamos esperar al cierre de la jornada para conocer la participación, pero desde ya todo indica que Misiones no será una isla en el contexto nacional, un contexto que por estas horas muestra bajísima participación en todo el territorio nacional.

Sobre el mediodía, la Cámara Nacional Electoral informó que en sus registros se indica que el 28% del padrón asistió a votar hasta esa hora. La CNE, a partiri del uso de la lectura electrónica de la huella digital puede tener, en tiempo real, estadísicas de la tendencia en materia de asistencia, más la información que recaban sus representantes en cada escuela.