El territorio Fun

sábado 12 de agosto de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

2 Corazón Vacío - María Becerra

3 No se ve - Emilia; Ludmila; Zecca

4 Copa vacía - Manuel Turizzo; Shakira

5 Dance the night - Dua Lipa

6 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

7 Me enteré - Thiago PZK; Tini Stoessel

8 Mientras me curo el cora - Karol G

9 Salgo a bailar - Emilia; FMK

10 Vagabundo - Manuel Turizzo; Yatra; Beelé



Solidaridad que se hizo viral

Luis Miguel está de gira y sus fans enloquecieron ante la posibilidad de verlo, las personas que lograron conseguir la entrada disfrutaron al máximo del show.

En torno a una de las presentaciones en el Movistar Arena surgió la historia que se viralizó rápidamente en Tik Tok. Se trata de una usuaria de TikTok que estaba caminando por las inmediaciones del Arena de Buenos Aires durante uno de los días en que Luis Miguel se presentaba a dar uno de sus diez conciertos y encontró una entrada tirada en la calle para el recital. Como a ella no le gustaba, decidió acercarse a las fanáticas que estaban haciendo fila y tuvo un gesto inolvidable con una de ellas que se volvió viral. La joven entregó la entrada a una mujer que se emocionó hasta las lágrimas ya que toda su vida soñó con conocer al cantante.



EA Sports FC anunció su nueva versión para Mobile

EA busca mantener la expectativa en lo más alto y por eso todas las semanas lanza novedades respecto al juego que buscará reconvertir a la franquicia futbolística más exitosa del mercado.

Tras brindar los detalles de la versión para consola y PC, ahora EA dio a conocer todos los pormenores de EA Sports FC Mobile, el juego para celulares y demás dispositivos móviles.

Con la presencia del astro Vinícius Jr., como la cara oficial del juego, EA Sports FC Mobile presentó a su primer futbolista de portada y brindó algunos detalles que, aseguran, harán de esta experiencia la más inmersiva y real de todas las creadas hasta el momento con la saga Fifa.

Lara Molina y Agustina Montiel.

Osvaldo Thea con su nieta Elena.

Victoria Ramírez y Nahuel Benítez.

Noelia Zakovich y María Olga Laczeski.