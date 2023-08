Se corre el trail intercolegial con más de 500 chichos en acción

jueves 10 de agosto de 2023 | 19:11hs.

Mañana en el predio de la Fundación Nazin en Garupá, más de 500 chicos serán parte del trail atlético Intercolegial, que forma parte de los Juegos Deportivos Misioneros. La concentración será a las 8.30, en el predio ubicado por la ruta 206, hasta donde llegarán los participantes de Garupá, Posadas, Candelaria, Concepción de la Sierra, Santa María, Profundidad, Oberá, San Javier, Campo Viera, Campo Ramón, entre otras localidades.

Los horarios de largada en las diferentes categorías son: a las 9.15, los sub 14, sub 16, sub 18 y libres, con 6 kilómetros a correr. Luego, desde las 10.30, será el momento d los sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12 quienes tendrán un circuito de 1,5 kilómetros.

Más finales

Las disciplinas patín artístico, levantamiento olímpico y tiro con arco desplegarán el sábado en dos municipios las competencias enmarcadas en el programa Juegos Deportivos Misioneros que lleva adelante el Ministerio de Deportes.

Dentro de la modalidad Deportes Juveniles, en Posadas están programadas las finales provinciales de patín artístico (categoría sub14, femenino y masculino), a partir de las 8.30 en el Cepard; y de levantamiento olímpico (sub15, masculino y femenino) en el gimnasio Gladiador, también desde las 8.30. La coordinación y fiscalización estará a cargo de la Federación Misionera de Patinaje y Asociación Misionera de Pesas, respectivamente.

Por su parte, tiro con arco está previsto durante la tarde en Campo Grande. En el polideportivo municipal, la competencia en sub14, masculino y femenino, empezará a las 15 con la tarea organizativa y fiscalizadora de la Asociación Misionera de Tiro con Arco. Las tres disciplinas forman parte de la modalidad Deportes Juveniles, disputarán las finales provinciales directas, es decir, sin etapas preliminares, y además de proclamar a los más destacados definirán a los clasificados para los Juegos Nacionales Evita (25 al 30 de septiembre en Mar del Plata).