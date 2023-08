Baja de impuestos y generación de energía eléctrica, las propuestas de Martín Goerling

jueves 10 de agosto de 2023 | 10:30hs.

El ex director de la Entidad Binacional, Yacyretá y precandidato a Senador por el PRO por el ala de Patricia Bullrich, Martín Goerling, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Estamos muy contentos y con mucha responsabilidad sobre todo esta campaña que hemos hecho de la mano de Patricia. Hemos podido recorrer toda la provincia y tuvimos este lunes la visita de la precandidata a presidente”.

“La prioridad va a ser primero, por supuesto, ser la defensa de todos los intereses de Misiones. Yo creo que vamos a poder lograr un gobierno bien Federal de la mano de Patricia Bullrich y Luis Petri, el precandidato a vicepresidente que va a dirigir el Senado, un hombre del interior que estuvo acá en la provincia ,hemos recorrido, conoce muy bien la agenda de las economías regionales y sus distintas problemáticas”, indicó.

Además agregó que buscan hacer un trabajo muy fuerte en todo lo que es la defensa de Misiones en el Senado, “básicamente a lo que vamos a apuntar primero es a ordenar el país, bajar impuestos, bajar la carga tributaria que hoy tiene la Argentina y obviamente la provincia de Misiones, tratar de resolver todas las asimetrías que tenemos. El tema de lucha contra el narcotráfico, defender a nuestros pequeños productores, todo lo que afecte a la provincia de Misiones vamos a estar sentados en cualquier mesa de negociación”.

“Patricia fue muy clara con nosotros y lo que queremos acompañarla en el Senado y en Diputados para soluciones a cada provincia, a partir de nuestra dirigencia y me parece que lo más importante es la forma de trabajo de abajo hacia arriba para realmente tener un país federal. Actualmente vemos viendo una baja participación en las elecciones, y creo que es porque la gente tiene una bronca muy grande hacia la clase dirigente pero yo trato de decirle elija una opción, la que más le guste, pero que vaya a votar, yo creo que es importante la participación y se juega mucho en estas elecciones”, remarcó.

Goerling dijo que no podemos perder cuatro años más de un gobierno que nos desilusione o fracase, “así que es muy importante ir a votar, quiero invitarlos a que nos acompañen, que les puedo asegurar que vamos a empezar a cambiar esta decadencia. Además de la economía otro tema es del gas natural que es algo recurrente, es una injusticia que Misiones no tenga gas y ahí vamos a trabajar desde el día 1 para tratar de que llegue ese ese bendito gasoducto a nuestra provincia, sin energía no hay desarrollo posible en ningún lado”.

“Además trabajaremos en cuanto a la energía eléctrica, Misiones tiene un problema muy serio de distribución interna de energía más allá del gas, nosotros tenemos que trabajar para que llegue en cantidad y calidad a todos los rincones. También buscaremos alternativas para que Misiones vuelva a ser competitiva con los países vecinos, una es la zona aduanera pero si hay otras opciones vamos a buscarlas como también la baja de impuestos nacionales y provinciales”, finalizó.