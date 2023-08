Juzgan desde hoy a los acusados de abandonar a mujer con esquizofrenia

jueves 10 de agosto de 2023 | 5:30hs.

A poco más de 10 años del fallecimiento de Mirta Carmen Rosa (47), cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la localidad de Garupá el 14 de febrero de 2013, hoy comenzarán a ser juzgados Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), dos efectivos policiales que fueron implicados como responsables de la muerte de la docente que padecía esquizofrenia.

El debate oral tendrá lugar en el Tribunal Penal Dos, que estará compuesto por los jueces César Antonio Yaya, Gregorio Augusto Busse y Fernando Luis Verón. Por su parte, estará a cargo de la acusación el fiscal Vladimir Glinka.

En tanto, los acusados llegarán en libertad supeditados a múltiples cargos.

El oficial Gabriel Villalba estará en el banquillo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona agravado por el resultado de muerte en concurso ideal y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real”.

Mientras que el sargento Luis Albino Rotela será juzgado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.

De ser hallados culpables de los cargos, los imputados deberán cumplir penas de 5 a 10 años de prisión, con el agravante de que en el momento del delito eran parte de la Policía de Misiones.

Perfil y abandono

Como oportunamente informó El Territorio, Carmen era vecina del barrio Santa Clara III, estaba casada y con dos hijos. Padecía esquizofrenia residual, condición que la obligó a abandonar su trabajo de docente, profesión que desempeñó por 9 años en El Soberbio y San Javier.

Carmen era conocida por los vecinos, quienes estaban acostumbrados a que se apareciera en su casa y se sentara en el living o el comedor para hablar.

Pero el 14 de febrero del 2013, la mujer fue hallada en un descampado del barrio Los Potrillos, donde agentes de la Comisaría Quinta realizaron los operativos de rigor. En primera instancia se trazó la posibilidad de una muerte natural.

Sin embargo, todo cambió cuando una pareja declaró que Carmen se había subido a un patrullero, debido a que ellos llamaron a la Policía, cuando la víctima se apareció en su casa para pedir agua.

La exdocente había caminado varios metros, hasta un barrio donde no la conocían. Por lo que al ingresar a una vivienda los ocupantes se preocuparon y procedieron correctamente llamando a la fuerza de seguridad.

“Cuando llegó el patrullero, con mucho asco la subieron al móvil, incluso la golpearon con la puerta, porque ella no se sentó bien. Y la sentaron sobre un cartón para que no ensuciara el auto. Después apareció el cuerpo. La muerte de ella fue muy violenta, hay gente que asegura haber visto a Carmen sentada en una piedra de la cancha del barrio junto a dos policías. Lo seguro es que la llevaron en el móvil, esa fue la última vez que la vimos con vida”, expresó entonces una vecina de la zona, en diálogo con este medio.

Con lo revelado por los dueños del domicilio donde se presentó Carmen, el juez ordenó la detención de los efectivos policiales. Entonces, se concretó la orden el 13 de marzo del 2013.

Por otro lado, la autopsia realizada en el cuerpo de la víctima arrojó que su muerte fue por causa de un traumatismo de cráneo y estallido de su vejiga, lesiones que pusieron en la lupa a los entonces agentes de la Comisaría Quinta.

A su vez, mediante las investigaciones, surgieron datos que los complicaron aún más y se ven reflejados en la calificación: los policías alteraron el libro de guardia e incluso uno de ellos llamó al magistrado para informarle sobre el hallazgo del cuerpo, obviando contar que ellos fueron parte del procedimiento en donde la habían retirado de la vivienda antes.

Carlos Zarza, esposo de Carmen, mantuvo una reunión con el entonces ministro de Gobierno, Jorge Franco, y al salir pidió justicia ante los medios.

“Vinieron a mi casa y me intentaron convencer, pero no hay dudas de que a Carmen la mataron y de que se trató de apremios ilegales. La Policía ocultó todo, hay indicios que dejan en claro que fue una muerte violenta. A ella la mataron a golpes y fueron efectivos policiales”, afirmó.

Con todos estos elementos el juez Balor indagó a los uniformados por homicidio calificado, pero en agosto de ese mismo 2013 la causa tuvo un nuevo giro. El Tribunal Penal Uno determinó que más allá de las causas de muerte no había un elemento objetivo para relacionarlo con el accionar policial.

Esto asentó la hipótesis de que luego de subirla al patrullero, los uniformados dejaron a Carmen en la calle en vez de llevarla a un centro asistencial, a su casa o incluso -aunque no fuera lo correcto- a la comisaría.

La medida derivó en el apartamiento del juez original y quien se hizo cargo de la instrucción fue el entonces titular del Juzgado de Instrucción Siete, José López.

El magistrado determinó el traslado de los acusados a una cárcel común y realizó una reconstrucción filmada de lo ocurrido, concretada el 21 de agosto.

Los reportes de ese entonces, al que este matutino tuvo acceso, indican que Rotela y Villalba dijeron que llevaron a la mujer hasta la ruta 12 y el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, donde ésta le habría pedido que la bajen, por su cuñada vivía cerca. “Ella quedó acá en la colectora. Nosotros subimos al patrullero y nos fuimos para arriba”, expresó Rotela.



Liberación de los acusados

El 17 de marzo del 2014, la Cámara de Apelaciones de Misiones ordenó la excarcelación hasta el juicio de Villalba y Rotela, quienes en ese momento estaban alojados en la Unidad Penal VI.

Por la decisión de las autoridades, la familia de Carmen realizó una movilización para pedir

justicia, insistiendo en que ella no murió por causas naturales. “Que nos traigan a quienes la golpearon si consideran que los policías no fueron. Pedimos que se investigue todo otra vez y encarcelen a los que la mataron; que no se pierda de foco de que a mi mamá la asesinaron”, insistió entonces Jeremías, uno de los hijos de la mujer.

Años después, la misma Cámara confirmó el auto elevación a juicio en 2018, instancia que comenzará desde las 8 de hoy, y se prolongará hasta el 18 de este mes.