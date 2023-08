Diego Sartori: “buscaremos formar un Mercado Común del Sur poderoso”

lunes 07 de agosto de 2023 | 14:27hs.

Diego Sartori, actual Diputado Nacional y precandidato a parlamentario del Mercosur por la Renovación, dio a conocer como se viene desarrollando la campaña de cara a las PASO, comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo. Además dio a conocer los ejes en lo cual abordará en caso de ser elegido por la gente.

“El Frente Renovador de la Concordia tiene una metodología que muy placentera a la hora de llevar adelante sus propuestas políticas, como estamos los 365 días al año cerca de la gente, cuando uno se va a recorrer se nos hace más fácil porque nos conoce, sabe que estamos para ayudarlo a vivir mejor y entonces eso hace también que la gente plantee sus preocupaciones diarias”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Entre propuestas y objetivos trazados para las PASO y posterior elecciones generales, el precandidato a parlamentario del Mercosur, explicó que tiene como desafío conformar definitivamente el Mercado Común del Sur, “en el tiempo ha tenidos muchas buenas intenciones, pero pocas cosas concretas, no me resigno en que podamos tener un lugar o una zona como hicieron los europeos, hay que luchar y aunar criterios para hacer una gran región, hoy el mundo demanda de muchas cosas que nosotros tenemos como la energía, alimento. Lo que tenemos que hacer es derribar barreras, agilizar las cuestiones, hacer de que no seamos tan burocráticos y podamos comercializar con el resto del mundo”.

En esa línea agregó “sueño con un mercado común del Sur poderoso, con oportunidades para todos, que sea una zona donde se potencia el trabajo, se aúnen criterios y se den resultados concretos para la economía, la salud, el deporte, la cultura y todo lo que tiene que ver con una integración”.

Por otra parte dijo que el gobierno de Misiones forma parte de los 14 gobiernos provinciales que alentaron a la precandidatura de Sergio Massa a presidente, por los objetivos que posee el hoy Ministro de Economía.

“Siempre demostró el compromiso hacia un país más federal y a un país en serio, que tenga la mirada en todos lados, es por ello que 14 gobernadores de la Argentina lo eligieron para que sea nuestro precandidato a presidente”, cerró.

En cuanto a cómo ve las PASO, Sartori manifestó que si bien las encuestas son favorables, “la mejor encuesta es la que dará la gente el próximo domingo”, cerró.