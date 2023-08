Iguazú: retuvieron un colectivo con turistas y el chofer se encadenó en forma de protesta

viernes 04 de agosto de 2023 | 13:30hs.

Esta mañana los inspectores de tránsito municipal de Puerto Iguazú retuvieron una unidad de transporte de pasajeros de Crucero del Norte alegando que "no tiene permiso para realizar la línea internacional" entre Cataratas brasileñas y Cataratas argentinas. El chofer y representantes de la empresa explicaron que "el municipio no tiene injerencia en la autorización" ya que la línea "no funciona dentro de la ciudad", no obstante, los inspectores retuvieron el vehículo y el chofer se encadenó en forma de protesta.

El inspector de tránsito indicó a los representantes de la empresa que "la carta orgánica y las ordenanzas municipales dicen que todos los transportes públicos que prestan servicio dentro del municipio deben contar con una habilitación municipal, aprobada por el Concejo Deliberante". Luego de la retención representantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se acercaron para explicar a los inspectores que "sólo pueden controlar los elementos de seguridad del coche, ya que a nivel documentación, al ser un servicio internacional, el municipio no tiene injerencia".

Ante esta situación El Territorio dialogó con el presidente del Concejo Deliberante, quien indicó que "el legislativo solamente regula los servicios que se prestan dentro del ejido urbano", y remarcaron que no tienen facultades "para regular los servicios internacionales".

En ese contexto, se supo que el servicio internacional de la empresa en cuestión está autorizado a funcionar por la CNRT. De hecho ya lo prestaba desde antes de la pandemia y se reactivó hace poco "con todas las autorizaciones correspondientes" emitidas por el ente regulador -según expusieron- pero no obstante, el municipio lo íntimo en varias oportunidades: "El 1 de agosto el municipio recibió un comunicado de que la línea está autorizada por la CNRT y que son ellos los que deben controlarnos, pero hacen caso omiso y tenemos al coche retenido", denunció Daniel Capelari, encargado de Crucero del Norte.

"Es una cuestión de jurisdicción, no nos pueden retener. Teníamos diez pasajeros en el coche, turistas, tuvimos que hacer trasbordo para cumplir con el visitante. Esta retención es arbitraria y sin fundamentos", remarcó Capelari.

El vehículo permanece retenido sobre la ruta Nacional 12 en el acceso a la ciudad de las Cataratas mientras se realizan las actuaciones correspondientes. Uno de los mayores cuestionamientos por parte del municipio es que el acta presentada por la empresa -a criterio de los funcionarios- no especifica el detalle de la línea internacional y se desconoce si tiene autorización por parte de Parques Nacionales para operar como las demás".