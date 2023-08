Bahillo: hay conformidad con el dólar agro

jueves 03 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó ayer que desde el Gobierno están conformes con los resultados del denominado “dólar agro”, y estimó que se cumplirá “sobradamente” con el objetivo de ingresar divisas por U$S 2.000 millones a través del esquema; al tiempo que consideró “demagógicas” y “oportunistas” las declaraciones de algunos candidatos presidenciales de la oposición respecto de las retenciones.

“Estamos conformes. Está dentro de lo esperado. Se esperaba llegar mínimamente a los U$S 2.000 millones en el trascurso del periodo hasta el 31 de agosto, y ya está en un 50% de ese monto, así que está dentro de lo que esperábamos”, afirmó Bahillo ayer por la mañana en diálogo con la radio online Futurock, al ser consultado respecto del dólar agro. Su área incorporó el pasado 25 de julio al maíz y a la cebada cervecera a la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que prevé un tipo de cambio diferencial de $ 340 por dólar, con el objetivo de mejorar los ingresos fiscales, afectados por la sequía. Esta edición del PIE, que inició en abril e incluía en un principio únicamente a las economías regionales, finalizará el próximo 31 de agosto. “Entendemos que vamos a cumplir sobradamente el objetivo de U$S 2.000 millones”, enfatizó Bahillo, quien señaló que esta “medida de emergencia” permitirá ayudar a “recomponer las reservas del Banco Central”.

Recordó que el esquema es fruto de una “situación realmente compleja”, donde se combina “el endeudamiento importantísimo que dejó el gobierno anterior” y “los efectos de la sequía”.

“Por la sequía nos faltan U$S 19.000 millones de manera directa, y, si le sumamos las actividades secundarias y complementarias, estamos entre U$S 22.000 millones y U$S 24.000 millones”, precisó el funcionario.

Esta situación -señaló- “pone en fuerte tensión las cuentas públicas”, y eso requiere “tomar medidas que estén al alcance” como lo es el dólar agro. Hasta ahora los productores de maíz comercializaron 414.842,9 toneladas al promediar la segunda semana de la incorporación de dicho grano al dólar agro, según cifras difundidas ayer por la Bolsa de Comercio de Rosario.

