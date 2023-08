Refuerzan filtros para acceder al dólar y limitan importaciones

jueves 03 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El gobierno viene tomando una serie de medidas para cuidar las reservas del Banco Central (BCRA), en un contexto en el que el saldo comercial arroja un déficit de más de U$S 4.000 millones en lo que va del año. Frente a este panorama, según pudo saber Ámbito, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), resolvió dar de baja a 30.000 nuevos importadores pymes que tenían permisos para obtener Siras por U$S 50.000.

Se trata de unos 30.000 nuevos importadores que se detectó que no liquidaban divisas en el mercado oficial de cambios (un requisito necesario para acceder a dólares para compras al exterior) o en los que se detectaron irregularidades operativas. Y esta drástica decisión se suma a la de recortar el monto autorizado para la compra de dólares según el sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF) que vienen denunciando los operadores por estos días. Desde algunos sectores del comercio exterior aseguraron también a este medio que se trata de una “medida más” en la línea de restringir las importaciones y señalaron que el CEF se maneja de manera “arbitraria”.

Medidas para importaciones

“Entiendo que parte de lo que está pasando es lo que se había anunciado en su momento: quienes no liquiden divisas no van a obtener dólares para importaciones”, explica una voz del mercado. Y detalla que es un requisito necesario que liquiden para que puedan acceder a los dólares. Si no lo hacen, no hay divisas.

Hace dos semanas, Sergio Massa anunció un endurecimiento en el acceso al mercado de cambios para las empresas que no liquiden los dólares de sus exportaciones. Lo hizo en diálogo con C5N, tras el anuncio de medidas de alivio fiscal para pymes.

“Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina pero a la vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central, aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al mercado de cambios hasta que no estén al día con sus liquidaciones”, dijo Massa. En esa línea, una fuente oficial confirmó a Ámbito que en reiteradas ocasiones se le pidió a las empresas realizar la operación. “Es necesario que liquiden para que puedan acceder a los dolares, en eso no hay mas vuelta. Veo la resistencia que hay, pero tienen que liquidar”, insistió una fuente oficial.

La dura advertencia de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió por el impacto de las nuevas medidas y propuso realizar aclaraciones a la nueva normativa que han generado “un grave impacto en la operatoria”.

“Las alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (CCUCE) y en la determinación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), ocurrida en los últimos días, sumó aún más dificultades a la operatoria diaria de las empresas, en especial en las pequeñas y medianas”, comenzó el duro documento.

En ese marco solicitaron: eximir el impuesto País a las importaciones temporarias en su conjunto “para no afectar la competitividad argentina y la generación de divisas comerciales genuinas”.

“La UIA considera que las medidas dispuestas poseen un sesgo muy adverso para las cadenas de valor exportadoras, en la medida que las importaciones temporarias no queden eximidas en todo el universo de insumos y bienes intermedios que requiere la producción de la oferta exportable de bienes industriales y alimentos elaborados, y se va a generar en muchos casos una pérdida económica tal que atenta contra la continuidad productiva, con la consecuente caída de las exportaciones, la pérdida de mercados externos, paradas de líneas de producción y de puestos de trabajo”. La UIA advirtió también que, con la vigencia del Decreto 377/2023, las empresas están sufriendo débitos indebidos del impuesto País por parte de los bancos comerciales y/o del pago a cuenta establecido por Afip en la Resolución General 5393/2023, que generan una presión fiscal mayor sobre actividades eximidas por el Decreto N°377/2023.



Fuerte penalidad a incumplidores

Sergio Massa, ministro de Economía, fue taxativo sobre la operatoria de comercio exterior y parece estar cumpliendo su palabra con dos medidas clave: tal como se señaló, por un lado, Afip recortó la CEF de muchas empresas como penalidad por incumplir el compromiso de liquidación.Y, por otro, se está dando de baja a muchos operadores su permiso para obtener los Sira..

Algunas grandes empresas se vieron afectadas en su capacidad de importación por esta decisión y muchos nuevos importadores quedarán fuera de juego tras haber sido dados de baja. Las medidas responden al hecho de que, con el dólar agro recargado (conocido como dólar maíz) parece no ser suficiente para engrosar fuertemente las reservas del BCRA.





