Este domingo inicia el Torneo Clausura de la Liga de Puerto Rico

miércoles 02 de agosto de 2023 | 17:23hs.

Este domingo empieza a rodar la pelota nuevamente. El último campeonato que concluyó en julio se adjudicó el Club Timbó de Jardín América como campeón y ya tiene boleto a la contienda provincial. En tanto, los demás clubes desean acompañar al 'verde' jardinense en 2024 con el propósito de posicionarse entre los mejores elencos de Misiones.

El Clausura tiene dos zonas, A y B respectivamente. El primer grupo cuenta con la presencia del Club Social y Deportivo Jardín América, el Club Social Deportivo y Cultural Timbó, Club Belgrano de El Alcázar, Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, Papel Misionero de Capioví y el Club 25 de Mayo de Puerto Rico. En tanto, el segundo grupo integran Club Atlético Demisiones de Capioví, Atlético Garuhapé, Mandiyú de Garuhapé, Atlético Hipólito Yrigoyen y Atlético León de Puerto Leoni. Por ende, al haber 5 conjuntos participando uno va a quedar libre en cada fecha.

La modalidad en fase de grupos es todos contra todos, los cuatro primeros de cada zona acceden a cuartos de final. Al definirse los 8 mejores se van a enfrentar en ida y vuelta para determinar los semifinalistas y luego la final. Ambas instancias también con cotejos a dos encuentros. El campeón podrá clasificar al Torneo Provincial 2024. En caso de llegar a la última fase Timbó, automáticamente el finalista va a contar con el pasaje al Provincial ya que el conjunto jardinense ya está clasificado.

Además, el segundo clasificado deberá contar con las reglamentaciones necesarias. O sea, debe tener personería jurídica al día y deberá disputar como mínimo en 3 categorías inferiores o bien femenino y 2 inferiores. En caso de no contar con las condiciones necesarias, clasifica el siguiente que reúna los requisitos que se mencionaron recientemente.

La primera fecha del Torneo Clausura se va a desarrollar de la siguiente manera:

Zona A

Club Jardín América vs. Belgrano de El Alcázar, domingo 6 de agosto, 16 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Club Timbó de Jardín América, domingo 6 de agosto, 16 horas.

Papel Misionero de Capioví vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, pendiente a reprogramar.

Zona B

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 6 de agosto, 16 horas

Atlético Garuhapé vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 6 de agosto, 16 horas.

Libre: Club Mandiyú de Garuhapé.