Este domingo se juegan los playoffs del Torneo Provincial

viernes 28 de julio de 2023 | 18:59hs.

A puro fútbol se vivirá este domingo, cuando se disputen los playoffs a los cuartos de final del Torneo Provincial, instancia donde esperan rival cuatro clubes.

A partir de las 15 horas, Jorge Gibson Brown recibirá al Club River Plate de Santa Rita. El conjunto posadeño finalizó segundo en la zona A con 16 puntos, en tanto que su rival en tercer lugar en la zona D con la misma cantidad de unidades. El ganador de la llave se enfrentará ante Atlético Oberá en cuartos de final, en suelo obereño.

En la otra llave, el club Andrés Guacurarí será local ante Atlético Candelaria. El anfitrión que obtuvo el segundo puesto en la zona B con 18 puntos tendrá una dura parada ante Candelaria que en la zona A ocupó el tercer escalón con 12 unidades. El compromiso está previsto este domingo a partir de las 15:30 horas. El vencedor chocará ante Nacional en Puerto Piray.

En tanto, el club Jardín América, que concluyó segundo en la zona D con 17 puntos, recibirá a River Plate de Villa Bonita, elenco que terminó tercero en la zona C con 16 unidades. El plantel jardinense competirá ante su público este domingo a partir de las 15:30 horas. Quién gane el cotejo irá a suelo iguazuense para enfrentarse ante Central Iguazú.

Por último, Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, que llegó al segundo puesto en la zona C con 19 unidades, enfrentará a partir de las 16 horas al Club Sporting de Santo Pipó que ocupó el tercer puesto en la zona B con 16 puntos. El vencedor jugará en próxima instancia ante Bartolomé Mitre.

Playoffs a cuartos de final

Juego 1: Jorge G. Brown vs. Club River Plate de Santa Rita, Domingo 30 de julio, 15 horas

Juego 2: Club Andrés Guacurarí vs. Atlético Candelaria, domingo 30 de julio, 15:30 horas

Juego 3: Luz y Fuerza de Puerto Iguazú vs. Sporting de Santo Pipó, domingo 30 de julio, 16 horas

Juego 4: Club Jardín América vs. Club River de Villa Bonita, domingo 30 de julio, 15:30 horas

Cuartos de final

Atlético Oberá vs. (Ganador Juego 1)

Nacional de Puerto Piray vs. (Ganador Juego 2)

Club Bartolomé Mitre de Posadas vs. (Ganador Juego 3)

Central Iguazú de Puerto Iguazú vs. (Ganador Juego 4)

Un dato para destacar, los partidos tanto de los playoffs como de los cuartos de final del Torneo Provincial es a un solo partido. En tanto, las semifinales y la final se jugará ida y vuelta.