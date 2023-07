Tiene antecedentes por abuso el hombre detenido por intentar raptar a un niño en Campo Grande

miércoles 26 de julio de 2023 | 18:08hs.

El compromiso de un chofer de colectivos permitió rescatar a un niño de 11 años que había sido secuestrado bajo engaños y promesas de una bicicleta en la localidad de Aristóbulo del Valle. El presunto agresor fue detenido por la Policía de Misiones y se descubrió que tenía un antecedente por un ataque sexual. Es que el acusado, en 2019, fue detenido señalado como el responsable del abuso de una joven que trabajaba en su chacra.

Según pudo saber El Territorio en base a diferentes fuentes consultadas, los hechos se empezaron a descubrir el martes por la tarde, poco después de las 19.00. A la guardia de la División de Seguridad Vial de Campo Grande, ubicada sobre la ruta 14, llegó Cristian D. S. (32), chofer de la empresa de transporte A. Del Valle. Allí se entrevistó con el policía y le expresó que en la línea de media distancia estaba transportando a un hombre con un menor y éste último se lo vio muy angustiado, negándose a bajar en esa localidad. Al trabajador al volante le pareció muy sospechoso y tomó la correcta decisión de reportarlo.

El efectivo policial fue hasta la unidad y constató lo relatado, identificando al niño junto Reinaldo P. (42), oriundo del barrio Aeroclub de la localidad. El menor dijo tener 11 años, se lo notaba muy conmocionado, según detallaron fuentes de la Policía de Misiones. Las sospechas de un ilícito se confirmaron rápidamente cuando el nene expresó que era de Aristóbulo del Valle y que no tenía ningún tipo de vínculo con quien lo acompañaba. No era amigo ni familiar. Contó que se subió al colectivo en la rotonda de su pueblo debido a que Piotroski le había prometido una bicicleta.

Antecedente

Reinaldo P. conoce el procedimiento, ya que en 2019 fue detenido acusado de abusar de una joven que trabajaba en su chacra. Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2019 y entre las pruebas en su contra la víctima presentó una grabación que había logrado registrar en medio del ataque sexual. En el material, se escucha que la joven dice: “No, no, no quiero. Te estoy diciendo que no”, a lo que el agresor respondió: “Yo te voy a c… o te juro por Dios que te mato”.

Según relató la denunciante, ese martes a las 22 su patrón -Reinaldo P., que entonces tenía 37 años- se ofreció a llevarla hasta su domicilio, pero por el camino desvió su Ford 350 y condujo hasta un lugar oscuro y desconocido para la chica. Se detuvo y comenzó a forzarla para mantener relaciones sexuales. La víctima, que tenía 19 años, llegó a manifestarle que era portadora de HIV, lo que no impidió el ultraje. Después el acusado no pudo arrancar el vehículo y salió a pie para buscar auxilio, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para escapar del sitio.

Radicada la denuncia, personal de la comisaría local procedió al secuestro del Ford 350 en el lugar donde la joven manifestó que ocurrió el hecho. Más tarde el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes consultadas, pese a las pruebas en su contra meses después fue liberado. No se registran ingresos al Servicio Penitenciario Provincial.

Después de la detención del martes

No se sabe qué hubiera pasado si el niño no se resistía a descender en Campo Grande o si el colectivero no advertía esa situación. Ante el relato del conductor, el efectivo de la Policía de Misiones procedió a la detención del presunto captor y le dio intervención a la Comisaría de la Mujer local, quienes se hicieron cargo del procedimiento, como indican los protocolos.

El niño, fue trasladado nuevamente a su localidad bajo resguardo de los pares de la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. Fue él mismo quien indicó donde vivía, lo que permitió que fuera entregado a sus padres. Los uniformados notificaron lo sucedido y aconsejaron que se realice la correspondiente denuncia.

Asimismo, se dio intervención al Defensor de menores y Secretaría de la Niñez de la Municipalidad. El sospechoso, en tanto, fue alojado en una celda a la espera de determinaciones del Juzgado de Instrucción en turno, donde aguardará ser citado a audiencia indagatoria. En esa instancia será notificado de los elementos del sumario policial que se recaben y tendrá la posibilidad de dar su versión de lo ocurrido o bien abstenerse de declarar.