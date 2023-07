Destacan aporte de la selva misionera para amortiguar el cambio climático

miércoles 26 de julio de 2023 | 4:00hs.

La larga lista de las necesidades de las economías regionales, en la que figuran todos los obstáculos que deben sortear las producciones asentadas en territorios alejados de Buenos Aires, como pagar combustible y electricidad más cara, rutas en mal estado, costos dolarizados y una sequía que azotó sin piedad, fueron el tema central de la reunión del Consejo Federal Agropecuario, que nuclea a los ministros del agro de todo el país.

El encuentro se realizó ayer en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y contó con la participación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en su discurso frente a los funcionarios de las áreas productivas de todas las provincias dijo que está al tanto de las necesidades de las economías regionales.

Fernández dijo que “nuestro gobierno le prestó mucha atención a la producción agrícola, no sólo porque a la Argentina le sirve, porque son divisas para el país, sino porque hay muchas regiones que viven de esa producción”.

Seguidamente agregó que “a nosotros nos importa el tema agropecuario, no debe caberle duda a nadie. Que lo ponemos en valor, no debe ponerlo en duda nadie. Sergio (Massa) me mandó tres páginas de lo que hicimos para preservar al sector. Como estamos en un momento difícil parece que le estoy pasando cuentas y no quiero pasarle cuentas a nadie. Sólo recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó”.

El ministro misionero, Facundo Sartori, estuvo presente en la reunión.

El presidente Fernández les dijo a los ministros del agro de todo el país que “tienen que volver a sus provincias sabiendo que estamos sobrellevando un momento dificilísimo como consecuencia de la sequía y los efectos que ha provocado en la economía. Porque no es solamente los 20 mil millones de dólares, que son más o menos 6 mil millones de dólares de reserva que dejamos de tener. También son los 14 mil millones de dólares que dejaron de circular en la Argentina, que son inversiones y compras”.

También les dijo a los representantes provinciales que “vuelvan con la convicción de que agüita vamos a tener ahora, pero tenemos que controlar que no nos sobre. Y sigamos trabajando, porque es la única forma de que la Argentina termine de arrancar” en alusión a la ola de inundaciones que prevén para el mes de septiembre algunos estudios meteorológicos.

Pasó de todo

En otro tramo de su discurso frente a los ministros del agro, el mandatario nacional, Alberto Fernández advirtió sobre “una ola de inundaciones”. Dijo: “Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo, sólo falta que lleguen los marcianos y después ya me pasó de todo. Dije ‘bueno la sequía será la última’, bueno parece que no, ahora tenemos el riesgo de que nos sobre el agua, que ahora estemos atacados por el agua”.

El presidente advirtió de esa manera lo que anticipan algunas previsiones meteorológicas para el impacto que pueda generar la corriente de ‘El Niño’ en el mes de septiembre con inundaciones en distintos lugares del país.

En ese sentido, Fernández dijo que “me tocó convivir todo el gobierno con la bajante más grande del Río Paraná, en ese contexto nos hicimos cargo de la hidrovía, con buenos resultados porque siguió funcionando y nos dejó un saldo acreedor al gobierno de 38 millones de dólares”.

Cuidamos nuestra selva

Al encabezar el cierre del 45º Consejo Federal Agropecuario, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández lamentó el impacto negativo que la sequía tuvo en las economías regionales del país y dijo que “muchas veces la política no ayuda a resolver los problemas derivados del cambio climático que sufre el planeta”.

Pero inmediatamente aseguró que “Argentina es uno de los países que más cuida al medioambiente. Nosotros hacemos nuestro aporte para dedicar al problema climático la atención que merece. Lo hacemos porque Argentina es uno de los países que más cuida sus bosques naturales, que más protege las áreas que brindan oxígeno al mundo, cuidamos nuestras selvas en Misiones, nuestros montes en el Chaco, nuestros bosques andinos y las reservas acuíferas de Corrientes”.

Seguidamente, el presidente Fernández advirtió que “lamentablemente así no actúa todo el mundo. Y la verdad que el estrago que hizo Bolsonaro en Amazonia fue muy importante. Y el estrago que algunos argentinos hicieron en el norte argentino también fue muy importante, antes de que nosotros lleguemos”.

El presidente de la Nación explicó que “la primera alerta es atención al cambio climático que es un llamado de atención para todos. Con Sergio (Massa) lo venimos hablando desde hace tiempo. También con Juan Cabandié. Sobre el temor que me genera de vuelta una ola de inundaciones en Santa Fe y Corrientes, porque es lo que se pronostica y ya lo vivimos. Lo que no podemos hacer es que después de haber vivido la experiencia no nos adelantemos a que volvamos a repetirlo. Tenemos que ponernos a trabajar hoy para ver de qué modo mitigamos los efectos de esas inundaciones que no sólo tienen un efecto sobre la agricultura sino un efecto social”.

Destacó quita de retenciones

El ministro del Agro de Misiones, Facundo Sartori, fue el representante de la provincia en la reunión del Consejo Federal Agropecuario y al finalizar el evento diálogo con El Territorio sobre el clima que se vivió en esta oportunidad donde a la clásica reunión de ministros provinciales y nacionales se sumó la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Fue una reunión de trabajo que hacemos cada tres meses y en esta oportunidad la quita de retenciones para las economías regionales, que en el caso de nuestra provincia alcanzó también a la actividad tabacalera y forestal se llevó todos los aplausos porque realmente era una medida muy esperada por las producciones regionales”, señaló el ministro Sartori.

Seguidamente también resaltó que “la actualización del dólar agro para las exportaciones es otra medida que ayuda a las economías regionales”.



Con fuerte inversión

Por su parte, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo dijo que “el Estado Nacional siempre estuvo presente con una fuerte inversión para asistir a los productores agropecuarios de todas las regiones del país afectados por la sequía” y destacó el reciente anuncio del ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, para que a partir del 1 de septiembre todas las economías regionales estén exentas del pago de retenciones por las exportaciones que realicen.

El secretario Bahillo también explicó que “más de 50 cadenas de las economías regionales están incorporadas al Programa de Incremento Exportador (PIE), entre las que se cuentan la olivícola, pesquera, vitivinícola, apícola, foresto industrial, girasol, frutícola y hortícola”.

Ese Programa de Incremento Exportador para las economías regionales establece un tipo de cambio diferencial de 1 dólar a $340 hasta el 31 de agosto, para la liquidación de divisas provenientes de las exportaciones.