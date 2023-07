La ocupación superó el 90% en los destinos misioneros

martes 25 de julio de 2023 | 6:04hs.

Las diferentes comunas misioneras vivieron a pleno las vacaciones de invierno. Con un clima que acompañó mucho más en la segunda semana y sumado a la llegada de los turistas de otras provincias que iniciaron el receso, como Buenos Aires, los destinos de la Tierra Colorada fueron copados por contingentes y familias. No sólo Puerto Iguazú tuvo un auge excepcional, sino que también otras localidades como Posadas, Oberá, El Soberbio y Capioví supieron sacar provecho a los días de descanso.



Sin lugar a dudas, la ciudad de Posadas fue una de las estrellas de la temporada, con un receso invernal excepcional gracias a las iniciativas encaradas desde el municipio, con diversas propuestas para turistas y residentes.



De acuerdo a lo que informaron desde la comuna, “la ocupación hotelera alcanzó un impresionante 96%, superando en 14 puntos a la primera semana. Parámetros que reflejan un impacto económico, social y turístico sumamente positivo para la capital misionera”.



Además, indicaron que en la segunda semana “se registraron más de 6 mil arribos y se contabilizaron más de 19 mil pernoctaciones, con una permanencia cercana a los tres días por visitante. El gasto promedio de estadía total per cápita giró a razón de unos 16 mil pesos diarios. Entonces, concluyendo en cifras generales, el movimiento económico en la ciudad de Posadas fue superior a los $295 millones de pesos”.



“Estos números no son una casualidad sino que son resultado del trabajo arduo llevado a cabo desde el municipio para ofrecer a los visitantes experiencias únicas y de la misma forma garantizar el bienestar y seguridad durante su estancia. En este marco hubo una más que aceptable participación en las actividades planificadas y paseos guiados, junto a la apertura y disponibilidad de los distintos puntos de encuentro considerados emblemáticos en Posadas: el Jardín Botánico, el Parque de la Ciudad, y la Costanera, entre otros espacios”, sostuvieron.



Al tiempo que añadieron: “Misiones continúa afianzándose como un destino turístico de primer nivel, y en la misma sintonía, la capital provincial se ha destacado como un lugar imprescindible para los viajeros que buscan explorar la riqueza cultural y natural de la región. Sin duda, el encanto y la magia de este lugar seguirán atrayendo a más visitantes, consolidando su posición como un destino de ensueño en el nordeste argentino”.



El Soberbio y Oberá

Tras una primera semana compleja por la crecida, la localidad de El Soberbio consolidó el turismo durante la segunda semana de vacaciones. En diálogo con El Territorio, el director de Turismo de la localidad, Víctor Motta, afirmó que “cerramos esta segunda semana con un 90% de ocupación hotelera, con muchas expectativas para que podamos cerrar la tercera semana con un porcentaje similar”.



“Las actividades que desarrollamos en el municipio estas dos semanas tienen que ver con alternativas a lo que son los paseos náuticos, como tirolesa, rappel, cabalgatas, kayak, visitas de agroturismo, hubo mucha gente recorriendo la costanera y la gastronomía local. También estuvimos inaugurando un nuevo emprendimiento de eco glamping y esta semana estaremos con la inauguración de otro hotel”, contó.



Y mencionó que “hay muy buen clima por lo que el Parque Provincial Moconá está habilitado y recibiendo a turistas argentinos y del Mercosur”.



En el caso de Oberá, la segunda semana de receso dejó una ocupación hotelera del 95% con más de 1.800 arribos a la ciudad.



Asimismo, hubo más de 6.200 pernoctaciones con una estadía media de dos noches en la localidad. En ese marco, el gasto medio diario en la ciudad fue de $16.000, generando así un movimiento económico de más de $100 millones.



Capioví

La ciudad de Capioví se vistió de gala los últimos dos fines de semana. Con la puesta en escena de la XII edición de la Fiesta del Turismo Rural, el municipio recibió gran marco de púbico.



Ricardo Baigual, director de turismo local dialogó con este medio y precisó que están conformes con lo realizado y sorprendió la gran cantidad de público: “Fue increíble la cantidad de gente que llegó de distintos puntos de Misiones y otras provincias que aprovecharon el receso de invierno para visitarnos”. Incluso acotó que fue mayor la asistencia con respecto a la edición del año pasado y colmó las expectativas que tenían.



A su vez, el funcionario aseguró que los artesanos y emprendedores vendieron muy bien sus productos, pues para ellos estaba pensado también el evento con el fin de que puedan exhibir y vender sus artesanías. La plaza Los Pioneros reunió a gran cantidad de expositores que ofrecieron a los turistas lo que realizan.



Por último, Baigual explicó que hubo mayor movimiento de misioneros, y se notó la concurrencia de residentes de Posadas y otros municipios como Oberá y Eldorado.



Asimismo, sostuvo que hubo gente de otros puntos de la Argentina que estaba de paso, llegaba a Capioví para presenciar la fiesta y continuaban con el viaje.



En el cierre de la décimo segunda edición que se concretó el pasado domingo se congregaron más de 2.500 personas en la plaza Los Pioneros de Capioví, donde hubo música, baile, visita a la casa del colono, feriantes y juegos para los más chicos.

En cifras

14 Puntos superó la ocupación de la segunda semana en Posadas respecto a lo que fue la primera, mostrando el crecimiento a lo largo del receso.

Con la información de corresponsalía Capioví

Llegan más turistas extranjeros y Misiones proyecta una temporada récord Positiva segunda quincena de julio en Puerto Iguazú