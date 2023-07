Llegan más turistas extranjeros y Misiones proyecta una temporada récord

martes 25 de julio de 2023 | 6:05hs.

Las primeras dos semanas de vacaciones de invierno en Misiones se cerraron con un crecimiento de la tasa de ocupación, mayor impacto económico y el regreso de visitantes de Chile, Uruguay, Norteamérica y Europa. “Si se mantiene la tendencia vamos a superar los números de la prepandemia”, adelantó el ministro de Turismo, José María Arrúa.



El reporte de los últimos siete días sin actividad escolar para los misioneros, muestra un 95% de ocupación de las plazas hoteleras, 14 puntos por encima de la primera semana de receso. Fueron más de 60 mil arribos, con un promedio de 6,1 noches generando más de 200 mil pernoctaciones.



“El receso invernal es muy bueno, si bien teníamos grandes expectativas del movimiento, sorprendió el arribo del turismo internacional”, reconoció Arrúa.



Aunque finalizaron las vacaciones para los misioneros, “continúan en gran parte del país, fundamentalmente en los centros emisivos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esperamos más arribos durante esta semana”, añadió.



De los números que se conocieron oficialmente, Arrúa explicó que “superar el promedio de seis noches de pernocte, muestra a las claras que no se trató únicamente de una escapada a Misiones, sino significa la madurez del destino y la oferta para todos los segmentos”.



Si bien Iguazú y Posadas son las ciudades cabeceras más elegidas por los visitantes, “donde hubo establecimientos con 100% de ocupación, el promedio general fue del 95%”, especificó el ministro, al tiempo que valoró los datos que surgieron de “El Soberbio, que se recuperó con la apertura de los paseos náuticos y subió mucha la ocupación.



También destacó a la zona centro “y especialmente los conjuntos jesuíticos de San Ignacio, que son furor”.



Confirmó que “hay un corte de tickets en el evento de imagen de sonido con tres shows por día cuando generalmente es uno sólo”.



El derrame económico que genera en la provincia el gasto turístico es analizado a partir de “las mediciones que hacemos en función de las familias que llegan al destino. También grupos de amigos y viajes de incentivo que hacen las empresas”.



En promedio son más de $123.519 lo que gastó cada turista en la temporada invernal “y en estas dos semanas estamos arriba de los $10 mil millones de movimiento económico. Confiamos en que aumente en los próximos días”. Otro dato alentador para la economía provincial “es que el turismo capta muchos reales, dólares y otras monedas y eso repercute en toda la cadena”.



Con relación a visitantes que lentamente están regresando a la provincia, Arrúa mencionó una “fuerte presencia de uruguayos, también de chilenos y volvimos a fidelizar al turista norteamericano en Misiones”. En ese punto explicó que “las agencias de viajes volvieron a trabajar con Argentina y Misiones en particular y desde Europa están llegando muchos turistas, porque el verano de allá está siendo muy sofocante”.



La ventaja para el pasajero europeo “es la asimetría entre el euro y el peso que les permite quedarse más tiempo en el país y aprovechan para visitar nuestra provincia”.



Más vuelos

En una breve ronda de prensa, ayer por la mañana Arrúa se refirió a las negociaciones con la empresa Flybondi para sumar un vuelo más a Posadas.



“Nos mostraron el crecimiento de la plaza y vamos a subir a dos vuelos diarios con esta empresa para Posadas, lo que se incrementará entre seis y siete vuelos diarios la conexión con Buenos Aires”. Y sumado a los vuelos que llegan desde Córdoba, “hay días que las operaciones en el aeropuerto de Posadas subirán a ocho vuelos diarios”, adelantó Arrúa.



En el caso de Puerto Iguazú, “Flybondi ya tienen cuatro vuelos diarios, con expectativa de más rutas y de dejar una aeronave en el destino, lo que permitirá alternativa de costos más bajos”.



Finalmente reiteró que “continúan las conversaciones para recuperar la conexión aérea entre Iguazú y Madrid. La ruta está autorizada, la empresa aún no tiene aviones para operar en la región”.

En cifras

$ 10.592 millones Más de 10 mil millones de pesos fue el movimiento económico que generó el turismo en las vacaciones de invierno en la provincia de Misiones.

