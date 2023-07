Puro rosa y celebración de la amistad en el estreno de Barbie

jueves 20 de julio de 2023 | 16:03hs.

Una marea rosa, del más chillón al pastel, se congregó ruidosa y festiva en el hall del cine Las Tipas en el Hiper Libertad. Las chicas de rosa con sus bolsos y zapatillas rosas compartían pororó rosa y risas en la espera del estreno de “Barbie” en su primera función de la siesta. El título de Hollywood que despertó la expectativa alrededor del planeta hizo de las suyas también en Posadas, donde fieles a la consigna del Pink Day, los fans de la muñeca más famosa de todos los tiempos se plegaron a la invitación de recrear su estilo y vestimenta.

La felicidad por ver en la pantalla grande a la icónica muñeca de tacos altos volverse una mujer de carne y hueso por magia del Live Action, se convirtió a su vez en el plan perfecto para compartir el Día de la Amistad. Así llegaron al lugar compañeras de la escuela acompañadas por sus madres y tías, grupos de adolescentes y jóvenes, y también las familias, con las mamás más fanáticas del mundo Barbie que legaron este amor de la infancia a sus hijas.

Y no faltaron tampoco a esta cita viral los varones, que a tono con la premisa de la jornada sumaron el rosa a sus atuendos. “Compartir y divertirse no tiene género y vinimos a acompañar a nuestras amigas que tenían el sueño de ver la peli y vamos a ver qué onda, tenemos la expectativa de que va a estar muy buena, es una comedia y tiene actores muy capos”, dijo Marcos Vera.

La vida en rosa

Tutús, vinchas con flores, vestidos con brillos, maquillaje rosa y una complicidad que amiga y hermana: haber jugado con la Barbie y trenzado su cabellera, haber deseado ese juguete tanto y que el sueño se cumpliera o no… “Yo soy muy fan de Barbie desde chica, y el estreno de la película con esta invitación a jugar -sin importar la edad- con la ropa, el maquillaje, y poder compartir todo esto con mi hija es algo hermoso”, refirió Claudia Méndez que asistió de punta en rosa junto a su hija Emma Francesca.

Una nutrida guardia de niñas miraba el reloj con ansias de pasar a la sala y se hacía infinidad de selfies con sus batidos en enormes vasos temáticos. “Vinimos una hora antes para poder estar primeras en la fila, pero llegamos y ya había mucha gente, estamos contentas, esto parece una fiesta, vino todo el mundo y pensamos que la película va ser muy divertida”, precisaron.

Anna Puente, Josefina Barreyro, Micaela Isanbizaga Silveyra y Agustina Pizarro concurrieron al cine con algunas mamás como Tina Silveyra, que relató que para esta salida armaron un grupo de WhatsApp y las chicas planearon al detalle qué vestir. “Yo vine a divertirme con mis amigas y después de la peli vamos a seguir festejando con una merienda”, explicó Anna.

Mientras, Agustina describió que tiene muchas Barbie que atesora, “las cuido mucho, son mis preferidas y cuando supimos que venía la película no lo pudimos creer”. Por su parte, Micaela se declaró más admiradora de las mascotas de Barbie, ya que ama los animales. “Me gusta Barbie, pero más me gustan sus mascotas, sus perritos, gatitos, caballos, me encantan los animalitos”.

En tanto, Débora Quevedo e Iván González llegaron con Serena y Mía, todos de rosa. “Yo toda la vida amé las Barbie y creo que esta película los más grandes la vamos a ver con algo de nostalgia, porque nos va a llevar a la infancia y también hace que se valore ese tiempo de jugar que es la niñez, de imaginar mundos e historias”, reflexionó Débora.

Fenómeno de masas

Si bien esta historia de la muñeca de Mattel por la que vienen suspirando las niñas desde su lanzamiento al mercado en 1959 está dirigida a un público más adulto que infantil, ayer en el estreno en las distintas salas se pudo ver un público de todas las edades donde la alegría y la nostalgia se conjugaron por igual con la presencia de diferentes generaciones.

Con la dirección de Greta Herwig y protagonizada por la australiana Margot Robbie y el canadiense Ryan Gosling, el filme se tornó un imparable fenómeno de masas que lidera las tendencias en redes sociales e invita a la gente a dejar de lado las plataformas e ir al cine.

La historia según Barbie

La muñeca estadounidense que ya peina 64 años, aunque su esencia es de eterna y bella juventud, en su devenir comercial también cuenta la historia de la sociedad y la cultura de consumo desde la segunda mitad del siglo XX.

Si bien desde un sector se le achacó perpetuar un modelo de belleza inalcanzable y que deja afuera a la mayoría de las mujeres, y a la vez alentar el consumo, también la rubia supo leer a la sociedad de cada época, adelantarse a su tiempo, abrazar todo tipo de profesiones y mostrar la diversidad y el empoderamiento femenino con sus amigas de distintas procedencias.

Aunque todo ello no la exceptuó de protagonizar polémicas y cancelaciones siempre en tensión entre el conservadurismo y el progresismo. Y con el pasar de las décadas, en un presente muy dividido entre extremos, Barbie recala en el mundo real en esta película para encontrarse con problemas reales y quizás cuestionarse esta realidad y plantear preguntas y desafíos reales